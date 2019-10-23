برلماني مصري: دعوة واشنطن ستحرك المفاوضات بين القاهرة وأديس أبابا

وجاءت تصريحات آبي أحمد، خلال جلسة استجواب في البرلمان الإثيوبي، بشأن أزمة سد النهضة، ونقلتها وكالة "أسوشيتد برس" الأمريكية.
عضو مجلس النواب المصري أكد على أن "الدولة المصرية في كافة تصريحات مسؤوليها تشدد على إصرارها أن تصل الدولة المصرية لاتفاق يحافظ على حقوق الدول الثلاث رغم الصعوبات بالمفاوضات والتعنت الأثيوبي".
EU member country Diplomats paid a visit to the Great Ethiopian Renaissance Dam.— MFA Ethiopia🇪🇹 (@mfaethiopia) June 23, 2017
ቪዲዮ፡- የአውሮፓ ህብረት ዲፕሎማቶች በታላቁ የኢትዮጵያ ህዳሴ ግድብ ጉብኝት አደረጉ። pic.twitter.com/buJAieWXGZ
ولفت إلى تصريحات الرئيس المصري بأن "كافة مؤسسات الدولة المصرية ملتزمة بدورها في الحفاظ على حقوق مصر التاريحية في مياه النيل التي لن تتنازل عنها"، وذلك بحسب القانون الدولي والأعراف الدولية التي تحكم مثل تلك المواقف.
وأشار أبو حامد إلى أن "لقاء الرئيس المصري مع رئيس الوزراء الأثيوبي في روسيا سيتطرق للدعوة الأمريكية التي وجهتها واشنطن للدول الثلاث"، موضحا أنه "سيكون له تأثير إيجابي في تحريك المفاوضات".
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