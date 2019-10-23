برلماني مصري: دعوة واشنطن ستحرك المفاوضات بين القاهرة وأديس أبابا

قال عضو مجلس النواب المصري، محمد أبو حامد، إن "مصر تستغرب تصريحات رئيس الوزراء الأثيوبي التي تتعارض بشكل واضح مع روح وفلسفة الاتحاد الأفريقي"، مشيرا إلى أن "التصريح يتعارض مع كون رئيس الوزراء الأثيوبي حصل مؤخرا على جائزة نول للسلام وهي جائزة تمنح لمن يدعم السلام ويلتزم به".

وقال رئيس وزراء إثيوبيا، آبي أحمد، أمس الثلاثاء، إنه إذا اضطرت بلاده إلى خوض حرب بشأن سد النهضة، فيمكن لها أن تحشد الملايين من أجل المواجهة

وجاءت تصريحات آبي أحمد، خلال جلسة استجواب في البرلمان الإثيوبي، بشأن أزمة سد النهضة، ونقلتها وكالة "أسوشيتد برس" الأمريكية.

عضو مجلس النواب المصري أكد على أن "الدولة المصرية في كافة تصريحات مسؤوليها تشدد على إصرارها أن تصل الدولة المصرية لاتفاق يحافظ على حقوق الدول الثلاث رغم الصعوبات بالمفاوضات والتعنت الأثيوبي".

EU member country Diplomats paid a visit to the Great Ethiopian Renaissance Dam.

ቪዲዮ፡- የአውሮፓ ህብረት ዲፕሎማቶች በታላቁ የኢትዮጵያ ህዳሴ ግድብ ጉብኝት አደረጉ። pic.twitter.com/buJAieWXGZ — MFA Ethiopia🇪🇹 (@mfaethiopia) June 23, 2017

ولفت إلى تصريحات الرئيس المصري بأن "كافة مؤسسات الدولة المصرية ملتزمة بدورها في الحفاظ على حقوق مصر التاريحية في مياه النيل التي لن تتنازل عنها"، وذلك بحسب القانون الدولي والأعراف الدولية التي تحكم مثل تلك المواقف.

وأشار أبو حامد إلى أن "لقاء الرئيس المصري مع رئيس الوزراء الأثيوبي في روسيا سيتطرق للدعوة الأمريكية التي وجهتها واشنطن للدول الثلاث"، موضحا أنه "سيكون له تأثير إيجابي في تحريك المفاوضات".