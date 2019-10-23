"مش قادرة أعمل بوتوكس ..كلن كلن ومرتي وحدة منن".. أطرف مواقف مظاهرات لبنان

كمثل التظاهرات والاحتجاجات، التي شهدها العالم العربي، خلال السنوات الأخيرة، شهدت مظاهرات لبنان بعض المواقف الغريبة والطريفة، والتى ظهر فيها الشباب اللبناني بشكل مختلف في أثناء الاحتجاجات.

لم تكن الساحات التي اجتمع فيها المتظاهرون مسرحاً للتعبير عن غضب الشارع اللبناني وسخطه على الحكومة فقط، بل كانت أيضاً مكاناً لاجتماع العشاق، ففي أكثر من نقطة تظاهُر بلبنان رصدت عدسات الكاميرا عرساناً يحتفلون بزفافهم وسط جموع المتظاهرين.

كما أظهر مقطع فيديو شاباً يتقدم لخطبة حبيبته في أحد ميادين التظاهر.

بشكل عام شهدت كثير من ساحات لبنان مظاهر مبهجة حتى عند غياب العرسان والمحبين، ففي منطقة كسروان قام المتظاهرون برقص الدبكة، في حين عبر آخرون بكثير من الساحات عن غضبهم بأداء أغان مبهجة مثل أغنية "إنساي" لمحمد رمضان وسعد لمجرد. ولعل اللقطة الأكثر طرافة هي مقطع الفيديو الذي انتشر، لمتظاهرين يداعبون طفلاً داخل سيارة والده، مغنّين أغنية الأطفال الأكثر شهرة في العالم "بيبي شارك".

رموز من السينما كانت حاضرة في ساحات التظاهر أيضاً، فقد تنكر أكثر من متظاهر في بيروت بمظهر الجوكر الشهير.

— خمبقه 🇰🇼 ماما عوده 👵🏻🖤 (@5amb8a) 19 октября 2019 г.

كما تعرض الفنان اللبناني وديع الشيخ لموقف محرج للغاية بعد إثارته لحالة من الهلع وسط المتظاهرين في لبنان، وهو في رفقة "البودي جارد" الخاصين به، حيث تسببت مراسلة قناة Mtv لبنان في إحراجه كونها لم تعرف من هو.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Worldcelebrity Art Production (@worldcelebrity.art) 19 Окт 2019 в 12:30 PDT

وكشف مقطع فيديو تم تداوله عبر إحدى الحسابات الفنية المهتمة بأخبار المشاهير عن تواجد وديع الشيخ وسط المتظاهرين اللبنانيين، ووقتها كانت المراسلة تغطي التظاهرات المندلعة في الأراضي اللبنانية طبقًا لمهامّ عملها، إلا أنها تفاجئت بمجموعة من "البودي جارد" يهجمون على المكان.

— Aram Mo (@IamRiriMo) 22 октября 2019 г.

كما شملت التظاهرات الكثير من الهتافات والشعارات والتي كان أشهرها والأكثرها ترديداً "ثورة ثورة" و"كلن يعني كلن"، في إشارة إلى ضرورة رحيل كل الطبقة السياسية، ويطلق هذا الشعار تحديداً منتمون إلى المجتمع المدني ويساريون. وفي تعليق طريف رفع أحدهم يافطة كتب عليها "كلّن يعني كلّن ومرتي وحدة منن".

— Aram Mo (@IamRiriMo) 22 октября 2019 г.

كما تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، تسجيلا مصورا، لمتظاهرة لبنانية توجه رسالة إلى رئيس الجمهورية ميشال عون منتقدة تردي الوضع المعيشي في لبنان، وعبرت عن مشكلتها الشخصية بعدم قدرتها على إجراء عمليات التجميل.

وقالت المتظاهرة "حرام يا رئيس الجمهورية تعمل بشعبك هيك، حرام عليك.. مش قادرة أعمل بوتوكس وفيلر.. حرام تجوع شعبك هيك".

وتجتاح مدن لبنان مظاهرات احتجاجية كبيرة، تطالب بإسقاط النظام، ورموز لبنان السياسيين، احتجاجاً على تدهور الأوضاع الاقتصادية في البلاد.