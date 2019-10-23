متظاهر يطلب راقصة خلال بث لـ"قناة المنار" التابعة لـ"حزب الله"

وقال المتظاهر في مقطع الفيديو المتداول: "احنا بدنا نطالب جيبولنا رقاصة، ليه ما عندنا رقاصة في النبطية"، قبل أن يرد المراسل قائلا: "شكرا إلك".
غرائب التظاهرات والمتظاهرين كانت هذه المرة من نصيب قناة المنار.— AMEEN 🇱🇧 🇺🇸 (@Ameen_media) October 22, 2019
😲
🇱🇧 pic.twitter.com/ofJVhuB8fu
يذكر أن نشطاء كانوا قد تداولوا مقاطع فيديو سابقة من مظاهرات في العاصمة اللبنانية بيروت، تظهر أداء راقصة لوصلة فنية ضمن الاحتجاجات التي تشهدها البلاد.
يشهد لبنان، منذ يوم الخميس، تظاهرات شعبية غاضبة في مختلف المناطق اللبنانية، عقب إعلان الحكومة ضرائب جديدة في موازنة 2020، تطول الاتصالات المجانية في وسائل التواصل الاجتماعي، والبحث في إمكانية رفع الضريبة على القيمة المضافة لتصل إلى 15%.
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