متظاهر يطلب راقصة خلال بث لـ"قناة المنار" التابعة لـ"حزب الله"

انتشر مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، لمتظاهر يطلب راقصة، على الهواء بـ"قناة المنار" التابعة لـ"حزب الله" ضمن تغطيتها لمظاهرات في منطقة النبطية.

وقال المتظاهر في مقطع الفيديو المتداول: "احنا بدنا نطالب جيبولنا رقاصة، ليه ما عندنا رقاصة في النبطية"، قبل أن يرد المراسل قائلا: "شكرا إلك".

غرائب التظاهرات والمتظاهرين كانت هذه المرة من نصيب قناة المنار.

😲

🇱🇧 pic.twitter.com/ofJVhuB8fu — AMEEN 🇱🇧 🇺🇸 (@Ameen_media) October 22, 2019

​يذكر أن نشطاء كانوا قد تداولوا مقاطع فيديو سابقة من مظاهرات في العاصمة اللبنانية بيروت، تظهر أداء راقصة لوصلة فنية ضمن الاحتجاجات التي تشهدها البلاد.

يشهد لبنان، منذ يوم الخميس، تظاهرات شعبية غاضبة في مختلف المناطق اللبنانية، عقب إعلان الحكومة ضرائب جديدة في موازنة 2020، تطول الاتصالات المجانية في وسائل التواصل الاجتماعي، والبحث في إمكانية رفع الضريبة على القيمة المضافة لتصل إلى 15%.