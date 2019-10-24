الجبير: الاتفاق بين الحكومة اليمنية والانفصاليين أصبح قريبا

قال عادل الجبير، وزير الدولة السعودي للشؤون الخارجية، إن الاتفاق بين الحكومة اليمنية والانفصاليين أصبح قريبا.

وقال الجبير، في حديث لصحيفة "ليبيراسيون" الفرنسية: "لانعرف ما إذا كانت إيران ثورة أم دولة، وفي كل مرة نحاول التوصل لحل معها يكون ردها الموت والدمار"، مشيرا إلى أن سياسة الضغوط القصوى لا تزال السبيل الوحيد لدفع إيران إلى طاولة المفاوضات.

وقال إن اتفاقا وشيكا سيعقد بين الحكومة والمجلس الانتقالي الجنوبي في اليمن، بحسب ما نقلته وكالة "رويترز" عن مقابلة الجبير مع الصحيفة الفرنسية.

يتبع...