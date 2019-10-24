الجبير: الاتفاق بين الحكومة اليمنية والانفصاليين أصبح قريبا

وقال الجبير، في حديث لصحيفة "ليبيراسيون" الفرنسية: "لانعرف ما إذا كانت إيران ثورة أم دولة، وفي كل مرة نحاول التوصل لحل معها يكون ردها الموت والدمار"، مشيرا إلى أن سياسة الضغوط القصوى لا تزال السبيل الوحيد لدفع إيران إلى طاولة المفاوضات.
#الجبير: تفاق وشيك سيعقد بين الحكومة و #المجلس_الانتقالي الجنوبي في #اليمن https://t.co/DYvORvrpmT #العربية— العربية (@AlArabiya) October 24, 2019
وقال إن اتفاقا وشيكا سيعقد بين الحكومة والمجلس الانتقالي الجنوبي في اليمن، بحسب ما نقلته وكالة "رويترز" عن مقابلة الجبير مع الصحيفة الفرنسية.
يتبع...
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