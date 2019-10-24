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12:35 24 أكتوبر/ تشرين الأول 2019
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    بالصور... ماذا قال السيسي لآبي أحمد في أول لقاء بينهما بعد حديث الحرب؟

    © Sputnik . Рамиль Ситдиков
    العالم العربي
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    يجري الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ورئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد محادثات ثنائية على هامش القمة الروسية الأفريقية في سوتشي.

    © AP Photo / Mohammed Abd el-Moaty
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    وحسب وكالة الأنباء الإثيوبية (إينا) يناقش الزعيمان القضايا المتعلقة بسد النهضة الإثيوبي الكبير والقضايا الثنائية الأخرى.

    وأشارت الوكالة إلى أنه في معرض حديثه عن الأسئلة التي طرحها أعضاء البرلمان، يوم الثلاثاء الماضي، قال رئيس الوزراء آبي: "سوف أجري محادثات مع الرئيس السيسي على هامش القمة الروسية الأفريقية حول سد النهضة".

    وأعلنت الرئاسة الروسية، اليوم، أن الرئيس فلاديمير بوتين أعرب عن استعداده للتوسط بين مصر وإثيوبيا لحل الخلاف حول سد النهضة.

    وفي الأسبوع الماضي، أكدت إثيوبيا موقفها الرافض لعدم قبول أي وساطة غير المشاورات الثلاثية بشأن السد.

    وأعلن مكتب رئيس الوزراء أيضًا أن إثيوبيا على استعداد لحل أي خلافات ومخاوف من خلال التشاور بين الدول الثلاث.

    وبحسب "الوطن" المصرية جدد الرئيس عبد الفتاح السيسي، تهنئة آبي أحمد رئيس وزراء إثيوبيا، بمناسبة حصوله على جائزة نوبل للسلام.

    وتهنئة السيسي اليوم جاءت تعقيبًا على كلمة آبي في الجلسة العامة الأولى للقمة الروسية الأفريقية، حيث قال: "أثبت أنَّه رجل سلام حقيقي". 

    ويأتي لقاء الزعيمين الأفريقيين في سوتشي الروسية بعد أيام من تصريحات آبي أحمد التي قال خلالها إنه "إذا اضطرت بلاده إلى خوض حرب بشأن سد النهضة، فيمكن لها أن تحشد الملايين من أجل المواجهة".

    وجاءت تصريحات آبي أحمد، خلال جلسة استجواب في البرلمان الإثيوبي، بشأن أزمة سد النهضة، ونقلتها وكالة "أسوشيتد برس" الأمريكية.

    وقال رئيس الوزراء الإثيوبي: البعض يقول أشياء بشأن استخدام القوة من جانب مصر، يجب التأكيد على أنه لا توجد قوة يمكن أن تمنع إثيوبيا من بناء السد.

    وتابع المسؤول الإثيوبي الحائز على جائزة نوبل للسلام :"إذا كانت هناك حاجة إلى الذهاب إلى الحرب، فيمكننا حشد الملايين، وإذا تمكن البعض من إطلاق صاروخ، فيمكن للآخرين استخدام القنابل".

    واستطرد: "لكن هذا ليس في صالحنا جميعا".

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