الحريري يرحب بدعوة عون إلى "إعادة النظر بالواقع الحكومي"

وقال الحريري في تغريدة له عبر حسابه على تويتر: "اتصلت بفخامة رئيس الجمهورية ورحبت بدعوته إلى ضرورة إعادة النظر بالواقع الحكومي الحالي من خلال الآليات الدستورية المعمول بها".

اتصلت بفخامة رئيس الجمهورية ورحبت بدعوته الى ضرورة اعادة النظر بالواقع الحكومي الحالي من خلال الآليات الدستورية المعمول بها. @LBpresidency — Saad Hariri (@saadhariri) October 24, 2019

في السياق ذاته، صرح عون بأن النظام في لبنان لن يتغير في الساحات، وإنما من خلال المؤسسات الدستورية، مؤكدا أن "الذهنية الطائفية هي الأساس وراء كل مشاكلنا".

ورفض الرئيس اللبناني العماد ميشال عون الدعوات إلى إسقاط النظام في الساحات، داعياً إلى الحوار لإنقاذ البلاد، ومقراً في الوقت ذاته بأن محاربة الفساد تواجه عراقيل.

وتوجه عون، في خطاب تلفزيوني إلى اللبنانيين، قائلاً: "أعزائي كلمتي لكم اليوم في ساحات الاعتصام أو في منازلكم. المشهد يؤكد أن الشعب اللبناني حي قادر على الانتفاض وإيصال صوته وأن الحريات في لبنان بألف خير، لكن هذا المشهد لم يكن يجب أن يحصل وصرختكم كانت يجب أن تكون صرخة فرح وليس وجع".

يذكر أنه قد تصاعدت وتيرة الاحتجاجات الشعبية في لبنان، الاثنين الماضي، قبيل ساعات من انتهاء المهلة، التي حددها رئيس الحكومة سعد الحريري، للقوى السياسية للتوافق على ورقة الإصلاحات التي ما زالت موضع خلاف سياسي ورفض شعبي.