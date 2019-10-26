برلمان العراق يؤجل جلسته اليوم بسبب انشغال النواب في محافظتهم مع اللجان الحكومية

قال المتحدث باسم البرلمان العراقي شلكر حمد ، أن البرلمان العراق لم يعقد جلسته اليوم بسبب انشغال النواب في محافظتهم مع اللجان الحكومية لمتابعة تنفيذ مطالب المتظاهرين.

وقال حامد في تصريح لوكالة "سبوتنيك" إن "عدم انعقاد جلسة البرلمان يعود لانشغال النواب في محافظاتهم مع اللجان الحكومية لمتابعة تنفيذ مطالب المتظاهرين".

وأضاف "لم يحدد حتى الآن موعد جديد للجلسة، وبعد قليل سيتم إصدار جملة قرارات خاصة بمطالب المتظاهرين".

في غضون ذلك، أفادت المفوضية العليا لحقوق الإنسان العراقية، أمس الجمعة، 25 أكتوبر/تشرين الأول، بإرتفاع حصيلة القتلى، والجرحى المتظاهرين، في العراق، إلى أكثر من 2000 قتيل وجريح.

كما أفادت مراسلة "سبوتنيك" في العراق، سابقا، نقلا عن شهود عيان، اليوم الجمعة، 25 تشرين الأول/أكتوبر، بمقتل وإصابة 86 متظاهرا، إثر الرصاص الحي، وقنابل الغاز المسيل للدموع، في محافظة ذي قار، جنوبي البلاد.

هذا وانطلقت أعداد كبيرة من المتظاهرين في ثورتهم التي حشدوا إليها، مساء الخميس الماضي 24 أكتوبر، في وسط العاصمة العراقية، بغداد، ومحافظات أخرى، وسط وجنوبي البلاد، ضد الفساد، مطالبين بإقالة رئيس الحكومة، عادل عبد المهدي، وحل البرلمان، والدعوة إلى حكومة إنقاذ وطني، وانتخابات تحت إشراف دولي أممي.