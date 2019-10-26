بيان من وزارة التعليم اللبنانية تكشف حقيقة إعادة فتح المدارس

أصدرت وزارة التربية والتعليم العالي في لبنان، بيانا، اليوم السبت، ردا على التقارير التي قالت إن الوزارة قررت إعادة فتح المدارس يوم الاثنين المقبل.

وقال المكتب الإعلامي لوزير التربية والتعليم العالي أكرم شهيب، في بيان له، إن هذا الكلام مختلق وعارٍ عن الصحة تماما".

وتابع: "لذلك فإن وزير التربية والتعليم العالي يؤكد أنه حين يقرر إعادة فتح المؤسسات التربوية سيعلن ذلك من خلال مؤتمر صحافي منعًا للتشويش وتداول الأخبار المغلوطة".

ودخلت التظاهرات الاحتجاجية في لبنان، يومها العاشر اليوم السبت، مع تواصل الاعتصامات وإغلاق الجامعات والمدارس والمصارف برغم ورقة إصلاحية قدمتها الحكومة ودعوة رئيس البلاد للحوار.

ويشهد لبنان منذ يوم 17 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، تظاهرات حاشدة بدأت للاحتجاج على فرض ضرائب جديدة وتردي الوضع الاقتصادي ثم تصاعدت مطالبها إلى رحيل الطبقة السياسية، التي يحملها متظاهرون مسئولية سوء إدارة أزمات البلاد.

وأعلن الرئيس اللبناني ميشال عون، في كلمة وجهها إلى مواطنيه قبل يومين، استعداده للقاء ممثلين عن المتظاهرين في لبنان، معتبرًا أن ورقة الحكومة الإصلاحية ستكون الخطوة الأولى في إنقاذ لبنان وإبعاد شبح الانهيار المالي عن البلاد، فيما حذر الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله أمس الجمعة، من إدخال البلاد في فراغ مؤسساتي، ودعا إلى تطبيق الورقة الاصلاحية للحكومة رافضا استقالة الرئيس.