"العمالقة" تتهم "الحوثيين" باستهداف نقاط أممية شرق الحديدة بالأسلحة الرشاشة

اتهمت القوات اليمنية المشتركة التابعة للحكومة الشرعية، اليوم السبت، جماعة أنصار الله "الحوثيين"، بإطلاق النار على نقاط الارتباط المشتركة المكونة من طرفي النزاع ومراقبين أمميين في مدينة الحديدة غرب اليمن.

القاهرة – سبوتنيك. وقال المركز الإعلامي لألوية العمالقة العاملة في قوام القوات اليمنية المشتركة، إن "عناصر الحوثيين المتمركزة في مدينة الحديدة استهدفت بالأسلحة المتوسطة والرشاشة نقطتي الارتباط الأولى والنقطة الخامسة المتواجدتين في منطقتي الخامري وسيتي ماكس شرق مدينة الحديدة".

واعتبر الجيش "استهداف الحوثيين محاولة للقضاء على كل الاتفاقات ومعاهدات السلام الأممية التي يوقعون عليها".

وكانت بعثة الأمم المتحدة لدعم تنفيذ اتفاق الحديدة برئاسة الجنرال أبهيجيت جوها، نشرت، الأسبوع الماضي، 5 نقاط لمراقبة وقف إطلاق النار في الخطوط الأمامية بمدينة الحديدة، وضباط ارتباط من الجيش اليمني وجماعة أنصار الله ومراقبين أمميين لتثبيت الهدنة بين الطرفين.