بالصور... الهلال السوري ينقذ 14 عائلة حاصرتهم نيران الجيش التركي و"قسد"

تمكنت فرق الهلال الأحمر السوري من إجلاء 14 عائلة تقطعت بها سبل الخروج من مخيم المبروكة الحدودي بريف مدينة رأس العين الجنوبي الغربي بعد سيطرة الجيش التركي والفصائل التركمانية المسلحة على المنطقة.

وقال مراسل "سبوتنيك" في الحسكة: إن "فرق الهلال الأحمر العربي السوري فرع الحسكة، تمكنت بحضور ممثلين عن اللجنة الدولية للصليب الأحمر وبتنسيق مع مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في سوريا، من عملية إخلاء لـ 14 عائلة محاصرة في مخيم مبروكة الذي كان تحت سيطرة تنظيم " قسد" بريف رأس العين شمالي الحسكة باتجاه مخيم العريشة جنوبي الحسكة".

© Sputnik . ALI HASHEM الهلال الأحمر السوري

وأوضح أن هذه "العائلات لم تتمكن من الخروج من المنطقة بسبب الأعمال القتالية والقصف العنيف الذي رافق سيطرة الفصائل التركمانية الموالية للجيش التركي على المنطقة، فظلت محاصرة في المخيم الواقع بمنطقة خالية شبه صحراوية وخالية من أي مصدر للطعام والمياه، أو للمساعدة الطبية بعد مغادرة جميع المنظمات الإنسانية التي كانت تعمل في المخيم الذي تم إخلاؤه من قبل ميليشيات قسد مع بداية العملية العسكرية التركية في شمال شرق سوريا".

© Sputnik . ALI HASHEM الهلال الأحمر السوري

ونقل المراسل عن مصدر في فرع الهلال الأحمر العربي السوري في محافظة الحسكة قوله: إن "متطوعي الهلال تمكنوا من إجلاء 14 عائلة مكونة من ( 84 شخصا) تقطعت بهم سبل الخروج من مخيم المبروكة الحدودي نتيجة الأوضاع الأمنية الراهنة بعد سيطرة الجيش التركي والفصائل التركمانية المسلحة على المنطقة".

© Sputnik . ALI HASHEM الهلال الأحمر السوري

وأضاف المصدر "تم تقديم الإسعافات الأولية لثلاثة أشخاص كانوا في حالة حرجة من بين المغادرين، كما قدم المتطوعون سلال غذائية تحوي معلبات وخبزا ومياه شرب للعوائل المغادرة".

© Sputnik . ALI HASHEM الهلال الأحمر السوري ينقذ عائلات سورية من الجيش التركي، 26 أكتوبر/تشرين الأول 2019

وأشار المصدر إلى أن "من بين الحالات امرأة وجدها متطوعو الهلال الأحمر في حالة الولادة ولكن ونتيجة حالتها الصحية المتردية بسبب عدم توافر المساعدة الطبية وبسبب الجوع والعطش فقدت طفلتها، وهي في حالة صحية ونفسية بائسة، ومن بين الحالات كذلك رجل مصاب بمرض في الكلى ويعاني من نزف حاد بالمثانة، إضافة إلى العديد من الحالات الصحية المتردية، وقد تم نقل جميع هؤلاء اللاجئين باتجاه مخيم العريشة الواقع تحت سيطرة ميليشيات قسد جنوبي الحسكة".