"قسد" تعلن إعادة انتشارها بعيدا عن الحدود السورية التركية تنفيذا لاتفاق سوتشي

أعلنت ما يسمى بـ"قوات سوريا الديمقراطية" (قسد) اليوم السبت موافقتها على الانسحاب من الشريط الحدودي السوري التركي تنفيذا لاتفاق سوتشي بين روسيا وتركيا.

نشر موقع قوات سوريا الديمقراطية (قسد) على الإنترنت اليوم السبت بيانا جاء فيه إعلان قيادة "قسد" موافقتها على إعادة الانتشار في شمال شرق سوريا تنفيذا لاتفاق سوتشي بين روسيا وتركيا.

وقال البيان: " بعد المناقشات المكثفة مع روسيا الاتحادية حول تحفظاتنا السابقة وافقنا على تطبيق مبادرتها بوقف العدوان التركي على شمالي شرقي سوريا والتي جاءت استنادا إلى اتفاقية سوتشي المبرمة في 22تشرين الأول/اكتوبر 2019 ، إن قوات سوريا الديمقراطية تعيد انتشارها مواقع جديدة بعيدة عن الحدود التركية – السوري، وذلك حقنا للدماء وتجنب سكان المنطقة من آلة الحرب التركية، فيما تقوم قوات حرس الحدود التابعة للحكومة المركزية بالانتشار على طول الحدود السيادية السورية مع الدولة التركية".

وأضاف البيان: "إننا في قوات سوريا الديمقراطية في الوقت الذي نؤكد للرأي العام التزامنا الكامل بالدفاع عن شعوب المنطقة ومكتسباتها، ندعو روسيا الاتحادية إلى تنفيذ التزاماتها وضمان فتح حوار بناء بين الادارة الذاتية والحكومة المركزية في دمشق".

من جهة ثانية اشتبكت وحدة من الجيش السوري مع قوات تركية في ريف رأس العين القريبة من الحدود السورية التركية، بالتوازي مع تواصل انتشار وحدات من الجيش السوري بالقرب من المناطق الحدودية ودخوله بلدات جديدة.

وأفادت وكالة "سانا" أن وحدات من الجيش السوري " خاضت اشتباكات ضد قوات الاحتلال التركي بريف رأس العين".

وبحسب الوكالة ، سيطرت وحدات من الجيش السوري على 4 قرى جديدة في ريف رأس العين الجنوبي الشرقي شمال غرب الحسكة وهي "أم حرملة، باب الخير، أم عشبة، الأسدية" وقلصت المسافة باتجاه الحدود التركية إلى ٣ كم.