عبد المهدي: قتل البغدادي جاء بعملية نوعية بدأت من العام الماضي

أكد رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، اليوم الأحد، أن عملية قتل زعيم تنظيم "داعش" أبو بكر البغدادي جاءت بعملية نوعية بدأت من شهر يونيو/ حزيران من العام الماضي.

وحسب قناة "السومرية نيوز" العراقية، فإن عبد المهدي أكد في خطاب له أن "جهاز المخابرات يستكمل إنجاز هزيمة تنظيم "داعش" الإرهابي بنصر استخباري أطاح من خلاله بزعيم التنظيم".

وأضاف عبد المهدي أن "قتل البغدادي جاء بعملية نوعية بدأت من شهر حزيران من العام الماضي أسفرت عن إلقاء القبض على ناقلين ومقربين من عائلته اسهمت بالوصول في مكان وجوده في سوريا".

وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الأحد مقتل زعيم تنظيم "داعش" أبو بكر البغدادي خلال غارة قادتها القوات الأمريكية خلال الليل في سوريا.

يذكر أنه تحت زعامة البغدادي المولود في العراق، سيطر التنظيم الإرهابي على مساحات من سوريا والعراق، كما نفذ العديد من الهجمات في أنحاء مختلفة من العالم.