بسبب فيديو اعتداء... تهديد من تركي آل الشيخ

توعد رئيس الهيئة العامة للترفيه في السعودية، المستشار تركي آل الشيخ، أحد الأشخاص، بعد انتشار مقطع مصور له على مواقع التواصل الاجتماعي، خلال فعاليات "موسم الرياض".

ويظهر الرجل في الفيديو، وهو يعتدي على موظف بـ"موسم الرياض"، متنكرا في صورة بهلوان، ما تسبب في وقوعه بعد اختلال توازنه.

عرفتو لما نقول فيه ناس ماتستحي ... هذا نموذج ... وسيتم اتخاذ الاجراء النظامي معه👍 pic.twitter.com/LlhZPEsoWE — TURKI ALALSHIKH (@Turki_alalshikh) October 28, 2019

وشارك "آل الشيخ" المقطع المصور، عبر حسابه الرسمي على موقع "تويتر"، وغرد معه: "عرفتو لما نقول فيه ناس ماتستحي ... هذا نموذج ... وسيتم اتخاذ الاجراء النظامي معه".

و"موسم الرياض"، هو أحد مهرجانات مواسم السعودية الـ11 التي أطلقت على مستوى المملكة، بدءا من العام 2019، وتهدف لتحويلها إلى وجهة سياحية عالمية.

وتصل مدة المهرجان الذي يقام في العاصمة الرياض إلى 70 يوما تبدأ في 11 أكتوبر/تشرين الأول، ويتوقع أن يستقطب 20 مليون زائر، فيما يصل عدد فعالياته إلى أكثر من 100 فعالية، تتوزع على 12 موقعا بمساحة 14 مليون متر مربع.