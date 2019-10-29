قريبا.. مطار الدوحة بالجيل الخامس

وقعت شركة "فودافون - قطر" ومطار حمد الدولي بالدوحة، اليوم الثلاثاء، مذكرة لتشغيل شبكة "غيغانت" للجيل الخامس "جي 5"، داخل مبنى المطار.

القاهرة – سبوتنيك. ونقلت وكالة الأنباء القطرية، عن الرئيس التنفيذي لـ "فودافون - قطر"، الشيخ حمد بن عبدالله آل ثاني، قوله إن "تواجد شبكة لاسلكية ذكية تفعلها تقنية جي 5، قادرة على تشغيل التقنيات الحديثة على غرار إنترنت الأشياء، والذكاء الصناعي، والمعلومات الضخمة؛ يعد في صلب تطوير تجربة المسافر ، وتعزيز الأمان، ودعم الكفاءة التشغيلية، وزيادة الإيرادات".

كانت "فودافون – قطر" كشفت، في وقت سابق، عن أحدث الحلول التقنية المدعمة بشبكة "غيغانت جي 5"، التي تساهم في بناء مجتمع رقمي حديث.