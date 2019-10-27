كوريا الجنوبية ودول"آسيان" يتفقان على توسيع التعاون في مجال شبكة الجيل الخامس والذكاء الاصطناعي

أوضحت السلطات الكورية الجنوبية أن سيئول وأعضاء رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) اتفقا على توسيع التعاون في مجال شبكات الجيل الخامس والذكاء الاصطناعي للحصول على أقصى استفادة من التقنيات الحديثة.

وأشارت وزارة الاتصال وتكنولوجيا المعلومات إلى "أن التفاهم الذي تم التوصل إليه سيساعد في تسهيل تنفيذ الخطة الرئيسية للتواصل بين الآسيان وكذلك الأجندة العالمية التي تركز على التنمية المستدامة، وفق وكالة يونهاب.

وأضافت الوكالة أن وزير العلوم وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات "تشوي كي-يونغ" والذي مثل سيئول في محادثات يومي الخميس والجمعة الماضيين، أكد على أن التعاون المستمر سيساعد في بناء نظام بيئي رقمي ممتد ومفيد لجميع الأطراف.

وقالت الوزارة "إن محادثات الوزراء الأخيرة تؤكد من جديد على العلاقات الوثيقة بين كوريا الجنوبية والآسيان قبل القمة المرتقبة بينهما والمقرر عقدها في بوسان في أواخر نوفمبر المقبل".

وتواصل سيئول مشاركتها للمعرفة التي كونتها عن شبكات الجيل الخامس والذكاء الاصطناعي وتقنيات الاتصالات والمعلومات مع الآسيان، حيث أنها كانت أول دولة في العالم تطلق شبكة إنترنت الجيل الجديد في أبريل/نيسان الماضي والذي يتميز بمستوى منخفض من بطء الاستجابة، لتصبح رائدة العالم في المجال.

وتتمثل الخطة الرئيسية للتواصل بين الآسيان في وضع خارطة طريق لسنوات متعددة تهدف إلى تواصل وتكامل سلس وشامل لرابطة أمم جنوب شرق آسيا، مما يسمح بتعزيز القدرة التنافسية والشمولية التي ستعمل بدورها على زيادة حس الانتماء المجتمعي بين الدول الأعضاء.