وليد جنبلاط يوجه دعوة إلى الشارع اللبناني عقب استقالة الحريري

وجه رئيس "حزب التقدمي الإشتراكي"، النائب السابق وليد جنبلاط، اليوم الثلاثاء 29 أكتوبر/تشرين الأول، دعوة إلى الشارع اللبناني، عقب استقالة رئيس الوزراء، سعد الحريري.

ونشر جنبلاط تغريدة عبر حسابه على موقع "تويتر"، قال فيها: "منذ اللحظة الاولى دعوت إلى الحوار، وعندما رفضت الاستقالة ساد موقف من التململ والانزعاج في صفوف الحزب الاشتراكي".

وتابع "تحملت الكثير، لكن في هذه اللحظة المصيرية وبعد إعلان الشيخ سعد الحريري استقالة الحكومة، بعد أن حاول جاهدا الوصول إلى تسوية وحاولنا معه، فإنني أدعو مجددا إلى الحوار والهدوء".

وكان رئيس الوزراء اللبناني، سعد الحريري، قد أعلن اليوم استقالته، على إثر الاحتجاجات المندلعة في البلاد.

منذ اللحظة الاولى دعوت الى الحوار وعندما رفضت الاستقالة ساد موقف من التململ والانزعاج في صفوف الحزب الاشتراكي .وتحملت الكثير .لكن في هذه اللحظة المصيرية وبعد اعلان الشيخ سعد الحريري استقالة الحكومة بعد ان حاول جاهدا الوصول الى تسوية وحاولنا معه فانني ادعو مجددا إلى الحوار والهدوء pic.twitter.com/LrMhQCywYz — Walid Joumblatt (@walidjoumblatt) October 29, 2019

​وقال الحريري في كلمة له: "منذ 13 يوم والشعب اللبناني ينتظر قرار لحل سياسي يوقف التدهور، وأنا حاولت كل هذه الفترة إيجاد مخرج نستمع من خلاله لصوت الناس، ونحمي البلد من المخاطر الأمنية والاقتصادية والمعيشية".

وتابع: اليوم لا أخفيكم، وصلت لطريق مسدود، لذلك يجب أن نقوم بصدمة كبيرة لمواجهة الأزمة، لذلك أنا ذاهب إلى قصر بعبدة لتقديم استقالة الحكومة لفخامة الرئيس ميشيل عون، وللشعب اللبناني بكل المناطق، تجاوبا مع إرادة كثير من اللبنانيين، اللذين نزلوا على الساحات للمطالبة بالغيير".

وتجتاح مدن لبنان مظاهرات احتجاجية كبيرة، تطالب بإسقاط النظام، ورموز لبنان السياسيين، احتجاجا على تدهور الأوضاع الاقتصادية في البلاد.