بعد إغلاق لنحو أسبوعين.. المصارف اللبنانية تعاود عملها

أعلنت جمعية المصارف اللبنانية أن المصارف ستعود إلى عملها الطبيعي بداية من يوم الجمعة المقبل، بعد إغلاق دام لنحو أسبوعين، بسبب احتجاجات واسعة شهدتها العاصمة بيروت والعديد من المدن اللبنانية.

بيروت- سبوتنيك. وذكر بيان صادر عن جميعة المصارف اليوم الأربعاء: "عقد مجلس إدارة جمعية مصارف لبنان اجتماعاً لمواكبة التطورات، وأكد أن المصارف تعاود العمل الطبيعي ابتداء من يوم الجمعة في الأول من تشرين الثاني/ نوفمبر 2019، ونظراً لتراكم العمل بسبب الإقفال، تقرر تمديد دوام عمل المصارف يومي الجمعة والسبت في 1 و2 تشرين الثاني / نوفمبر حتى الساعة الخامسة بعد الظهر".

وأضاف البيان: "المصارف ستستمرّ يوم الخميس 31 تشرين الأول/ أكتوبر الجاري في توفير مروحة خدماتها للزبائن عبر الصيرفة الإلكترونية، كما سيكون يوم غد الخميس مخصّصاً للأعمال الداخلية بغية إنجاز الأعمال المتراكمة والتحضير لمباشرة استقبال الزبائن بدءاً من صباح الجمعة في 1/11/2019".

​وتجتاح مدن لبنان مظاهرات احتجاجية كبيرة، تطالب بإسقاط النظام، ورموز لبنان السياسيين، احتجاجا على تدهور الأوضاع الاقتصادية في البلاد جاءت على خلفيتها استقالة رئيس الحكومة سعد الحريري.