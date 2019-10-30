بيان: الإمارات تسحب قواتها من عدن بعد "تحريرها" وتسلمها للقوات السعودية

أعلنت القوات المسلحة الإماراتية، اليوم الأربعاء 30 أكتوبر/تشرين الأول، عودة قواتها العاملة في عدن، بعد إنجاز مهمتها في "تحرير المدينة وتأمينها بنجاح".

ونقلت وكالة الأنباء الإماراتية "وام" عن القيادة العامة للقوات المسلحة الإماراتية، "عودة قواتها المشتركة العاملة في محافظة عدن باليمن، بعد إنجازها مهامها العسكرية المتمثلة بتحرير عدن وتأمينها وتسليمها للقوات السعودية واليمنية الشقيقة".

وتابعت قائلة " عملية تسليم عدن إلى القوات السعودية واليمنية تمت بمسؤولية ووفقاً لاستراتيجية عسكرية ممنهجة، لضمان المحافظة على الإنجازات العسكرية المتحققة، وقد انتهت عملية التسليم بنجاح تام".

واستمرت قائلة "القوات الإماراتية العائدة من عدن أتمت مهامها العسكرية بنجاح كبير، حيث قامت بتحرير مدينة عدن من الحوثيين والتنظيمات الإرهابية بتاريخ 17 يوليو/ تموز 2015، لتنطلق بعد ذلك من المدينة العمليات العسكرية التي قامت بها قوات التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية، وأثمرت عن تحرير العديد من المناطق المحررة من الأراضي اليمنية من الانقلاب الحوثي ومنع التغلغل الإيراني الهادف إلى السيطرة على الدولة اليمنية".

وأضافت أن "القوات الإماراتية والسعودية الشقيقة، وبعد تحرير عدن عملت على تأمينها عسكرياً وتثبيت الاستقرار، وملاحقة فلول الإرهابيين، والقضاء على كافة بؤر التهديد الأمني، بحيث تمكنت من نشر الأمن وتعزيزه في مختلف أرجاء محافظة عدن، وتمكين القوات اليمنية من خلال تأهيلها وتدريبها وتسليحها بالشكل الذي يمكنها من القيام بواجباتها العسكرية في مرحلة التسليم".

#عاجل| دولة الإمارات تعلن عودة قواتها العاملة في عدن بعد إنجاز مهمتها المتمثلة بتحرير المدينة وتأمينها وتسليمها للقوات السعودية واليمنية#إرم_نيوز #اتفاق_الرياض pic.twitter.com/gueW2SDy6u — إرم نيوز (@EremNews) October 30, 2019

وأشارت إلى أنه "نتج عن مرحلة التمكين وجود قوات يمنية عالية التدريب وقادرة على تثبيت الاستقرار ومسك الأرض بطريقة عسكرية احترافية".

وأكدت القيادة العامة للقوات المسلحة اليمنية أن "القوات الإماراتية وبعد إنهائها مراحل التحرير والتأمين والتمكين، قامت بناء على الخطط الاستراتيجية المعتمدة من قيادة التحالف العربي بتسليم عدن إلى القوات السعودية واليمنية الشقيقة، والتي ستتولى خلال المرحلة المقبلة مهمة تأمين المدينة والاستمرار في المحافظة على المكتسبات التي تحققت".

وأشار الجيش الإماراتي إلى أن "قواته وبالتعاون مع القوات الشقيقة والصديقة ستواصل حربها على التنظيمات الإرهابية المحافظات اليمنية الجنوبية والمناطق الأخرى".

وأكد الجيش الإماراتي أن "قواته وكجزء من التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية ستواصل دعم ومساندة الأشقاء في اليمن".

واستقبل القوات الإماراتية العائدة من عدن، محمد بن أحمد البواردي وزير دولة لشؤون الدفاع، والفريق الركن حمد محمد ثاني الرميثي رئيس أركان القوات المسلحة.

وتقود السعودية والإمارات، منذ 26 مارس/ آذار 2015، تحالفا عسكريا من دول عربية وإسلامية، دعما للحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، في سعيها لاستعادة العاصمة صنعاء ومناطق واسعة في شمال وغرب اليمن، التي سيطرت عليها جماعة أنصار الله "الحوثيين" أواخر عام 2014.