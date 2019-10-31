لافروف: روسيا لم تتلق أي تأكيدات بشأن اشتباكات بين الجيش السوري والتركي في سوريا

أعلن وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، أن روسيا لم تتلق أي تأكيدات بشأن أي اشتباكات بين القوات المسلحة السورية وتركيا شمال شرقي سوريا.

موسكو - سبوتنيك. وقال الوزير الروسي، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع الأمين العام لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا توماس غريمنغر، اليوم الخميس"عند تنفيذ الاتفاقات الكبرى على الأرض، فإن بعض الخشونة أمر لا مفر منه. لم أسمع عن تأكيد الاشتباكات الخطيرة المباشرة بين الجيش السوري والتركي في منطقة معينة حيث يتم تنفيذ اتفاق المذكرة الروسية التركية المؤرخة 22 تشرين الأول/أكتوبر".

هذا وأعلنت وكالة "سانا" السورية، أمس الأربعاء عن وقوع اشتباكات عنيفة بين الجيش العربي السوري والقوات التركية في تل الورد بريف رأس العين.

وقالت "سانا" أن "اشتباكات عنيفة بين الجيش العربي السوري وقوات الاحتلال التركي في تل الورد بريف رأس العين".

#عاجل || #سانا

مراسل سانا: اشتباكات عنيفة بين الجيش العربي السوري وقوات الاحتلال التركي في تل الورد بريف رأس العين. — سانا عاجل (@SanaAjel) 30 октября 2019 г.

وأفاد مراسل "سبوتنيك" في ريف الحسكة السورية، الأحد الفائت، إن الجيش السوري وبعد انتشاره في مدينة الدرباسية شمال شرق الحسكة وتأمينه لمداخل ومخارج المدينة الواقعة على الحدود التركية، أرسل وحدات قتالية إلى بلدة عامودا، التي تبعد نحو 30 كم إلى الشرق من الدرباسية.

ونفذت وحدات الجيش السوري في وقت سابق انتشارا على الحدود السورية التركية بريف الحسكة الشمالي من ريف رأس العين الشرقي غربا وصولا إلى القامشلي شرقا وثبتت نقاطها على محور يمتد حوالي 90 كم.