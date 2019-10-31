Widgets Magazine
تسجيل
18:59 31 أكتوبر/ تشرين الأول 2019
مباشر
    بحث

    بدأت أعمالها في جنيف.. هل تفرض اللجنة الدستورية حلا سياسيا بسوريا؟

    © AP Photo / Ghaith Alsayed
    العالم العربي
    انسخ الرابط
    0 0 0
    تابعنا عبر

    في خطوة طالما انتظرها السوريون، عقدت اللجنة الدستورية السورية، بأعضائها الـ150، في مقر الأمم المتحدة في جنيف، اجتماعها الأول بعد الافتتاح الرسمي، الذي عقد يوم أمس الأربعاء.

    ويتبادل السوريون وجهات النظر، يومي الخميس والجمعة، وستبدأ، يوم الاثنين المقبل، اجتماعات المجموعة المصغرة المؤلفة من 45 شخصا، للعمل على المسائل الدستورية.

    ويعقد الكثير من المراقبين آمالًا كبيرة حول اللجنة الدستورية، باعتبارها طوق نجاة للسوريين، وطريق أمثل لتقريب وجهات النظر، وإيجاد أرضية مشتركة نحو حل سياسي.. فإلى أي مدى قد تساهم أعمال اللجنة في رأب الصدع السوري؟.

    اللجنة الدستورية

    وتقود اللجنة إعادة صياغة الدستور السوري، وهي هيئة مكونة من 150 عضوا لها تمثيل متساو للحكومة السورية والمعارضة والمجتمع المدني.

    ولدى هذه اللجنة، لجنة صياغة مصغرة، تتألف من 45 شخصا 15 من كل مجموعة من المجموعات الثلاث، التي ستقوم بإعداد مبادرات دستورية، بينما ستكون الهيئة الأكبر مسؤولة بتبنيها.

    رئيس الأركان التركي خلوصي اكار (يسار)
    © Sputnik . Michail Klimentjev
    وزير الدفاع التركي يعلن عن محادثات مع روسيا لتسليم 18 جنديا سوريا
    ولم تتم الموافقة الرسمية على قوائم أعضاء اللجنة إلا في نهاية أيلول/سبتمبر الماضي، وتتكون اللجنة من ثلاثة أجزاء متساوية، 50 ممثلاً عن المعارضة والحكومة والمجتمع المدني، يشمل التكوين الموسع للجنة 150 شخصًا، 50 من كل مجموعة، وبأغلبية الأصوات، سيتم اعتماد المسودات الدستورية، التي ستعدها لجنة مصغرة مؤلفة من 45 شخصاً.

    ويعتبر الهدف الرئيسي للجنة هو إعداد الإصلاح الدستوري في سوريا من أجل إجراء الانتخابات في البلاد على أساسها، والشروع في عملية التسوية السياسية في الجمهورية العربية السورية.

    بداية جديدة

    الدكتور أسامة دنورة، المحلل السياسي والاستراتيجي والعضو السابق في الوفد الحكومي السوري المفاوض في جنيف، قال إن "انعقاد أعمال اللجنة الدستورية في جنيف يعتبر نجاحًا بحد ذاته، فهو يمثل بداية مرحلة جديدة من مراحل الحل السياسي".

    وأضاف في تصريحات لـ"سبوتنيك"، أن "المشهد يبدو إيجابيًا إلى حد ما كبداية، دون القدرة على الجزم باستمرار هذه الأجواء، فالدولة السورية وحلفائها في محاربة الإرهاب يرون من مصلحتهم تقدم الحل السياسي".

    مؤتمر صحفي لوزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف ونظيره الإيراني محمد جواد ظريف، 2 سبتمبر/ أيلول 2019
    © Sputnik . Iliya Pitalyev
    لافروف: روسيا لم تتلق أي تأكيدات بشأن اشتباكات بين الجيش السوري والتركي في سوريا
    وتابع: "الحل السياسي من شأنه بالدرجة الأولى أن يعزل الإرهابيين على الأرض، ويحرمهم من محاولة التسويق السياسي لفعلهم الإرهابي، كما أن من شأنه إنهاء حالة العزل الإقليمي والدولي، وأن يكون مدخلًا لرفع الإجراءات الاقتصادية أحادية الجانب (العقوبات) المطبقة ضد الشعب السوري، وهو أمر حاسم في إطار إطلاق عملية إعادة الإعمار".

    ومضى قائلًا: "في المقابل تبدو الحسابات من الطرف الآخر أكثر تركيبًا وتعقيدًا، فالدول التي تستضيف مجموعات المعارضات ليست جمعيات خيرية، ولديها أجنداتها الإقليمية والدولية التي كثيرًا ما تكون متعارضة فيما بينها، والعديد منها لا تمتلك البنى الديمقراطية والحداثية في الحوكمة لكي نعتقد أنها ستركز على مصلحة الشعب السوري في هذا الإطار، في حين أنها غير ديمقراطية مع شعوبها بالأساس".

    ولذلك – والكلام لا يزال على لسان دنورة- "طالما أرادت الولايات المتحدة وبعض حلفائها استمرار الابتزاز السياسي عبر رهن العملية السياسية لتحصيل مكاسب جيوسياسية، فذلك سيعني وجود محاولات مباشرة أو غير مباشرة للتعطيل".

    أرضية توافقة

    وعن مستقبل اللجنة، تابع: "القرارات الدولية ومبدأ السيادة المتساوية يشيران إلى أن العملية بملكية وقيادة سورية، بما يعني رفض أي تدخل خارجي في عمل اللجنة وقراراتها، وهو الأمر الذي يثير بعض القلق من أن تسعى بعض الدول الممولة للمعارضة إلى التدخل غير المباشر في عمل اللجنة كسيناريو بديل أو حتى موازٍ للتعطيل، طالما أن الأمرين سيفضيان إلى النتيجة ذاتها".

    تواصل اجتماعات اللجنة الدستورية السورية.. قسد ترفض الانضمام للجيش السوري
    وبشأن صيغة الاتفاق الأمثل، قال إن "الاتفاق على نسبة الـ 75% من الأصوات في اللجنة لتمرير اقتراحات التعديل على مواد الدستور أمر إيجابي في العمق، فالدستور الذي هو أساس العقد الاجتماعي بين السوريين ودولتهم يجب أن تحظى مواده بأرضية واسعة من التوافق لأنه أساس الشرائع والقوانين، والناظم لعمل المؤسسات لمدة طويلة قد تستمر لعقود في إطار الدستور نفسه".

    واستطرد: "بالتالي من المطلوب وجود هذه الأرضية من التوافق المريح كحد أدنى قبل أن يتم التوجه لعرض التعديلات المقترحة على مجلس الشعب السوري أو على الاستفتاء العام لإقرارها، وكون هذه العملية غير محدودة بمهل أو سقوف زمنية يضعف أيضًا إمكانية تعرض اللجنة للضغوط الخارجية".

    وأنهى حديثه قائلًا: "يبقى نجاح أعمال اللجنة وفعاليتها مقترنان بتقديم المصلحة الوطنية ومصلحة الشعب السوري لدى أعضائها على أي أجندات أخرى ضيقة، وامتلاكهم الحد المطلوب من الحصانة في مواجهة الضغوط الآتية من الدول التي تستضيف المعارضات وتنفق عليها".

    فرصة للتوحد

    بدوره قال الدكتور عبد القادر عزوز، مستشار مجلس الوزراء السوري، إن "انطلاق أعمال اللجنة الدستورية، يأتي ثمرة جهود السوريين وجهود الحكومة السورية، خلال ما جرى في السنوات الماضية، أو بما تم التواصل له في مؤتمر سوتشي".

    وأضاف في تصريحات سابقة  لـ"سبوتنيك"، أن "المرحلة القادمة، تحمل الكثير من الفرص لالتقاء السوريين، وإنجاز عملية سياسية حقيقية تعبر عن تطلعاتهم".

    الرئيس الروسي فلاديمير بوتين محادثات سوتشي
    © Sputnik . Ramil Sitdikov
    بوتين: الوضع على الأرض يجب ألا يمنع إطلاق اللجنة الدستورية السورية
    وأكد مستشار مجلس الوزراء السوري، أن "من خلال هذا الدستور، يمكن للسوريين أن يعبروا عن رغبتهم في رسم ملامح مستقبلهم وحياتهم"، مشيرا إلى الأهمية الكبيرة للتوصل إلى تلك الخطوة".

    وتابع: "يعمل الدستور في نفس الوقت على تجاوز كل المصاعب والعقبات والتحديات، التي واجهت الدولة السورية، وذلك من خلال توحيد السوريين على أسس يتم التوافق عليها، وبالتالي يكونون أكثر مناعة في مواجهة الإرهاب والتحديات الخارجية".

    تجاوز الخلافات

    ومن جانبه قال الدكتور محمد خير عكام، عضو مجلس الشعب السوري، وأستاذ القانون الدولي، قال إن "لجنة تعديل الدستور السوري يمكنها تجاوز كل الخلافات بين الأعضاء، وذلك عندما يضع كل السوريين مصلحة سوريا فوق كل الاعتبارات".

    وأضاف في تصريحات لـ"سبوتنيك" مطلع الشهر الجاري، أن "الفشل سيكون حليف اللجنة حال فضل المشاركون ارتباطاتهم مع الدول الخارجية عن مصلحة الدولة السورية".

    وأعلن المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا، غير بيدرسون أن الدستور ملك للشعب السوري وحده وهو من يقرر مستقبل بلده ودور الأمم المتحدة يقتصر على تيسير عمل لجنة مناقشة الدستور.

    عسكريون أمريكيون في العراق
    © AFP 2019 / AHMAD AL-RUBAYE
    "نيويورك تايمز" تحدد عدد العسكريين الأمريكيين المتبقين في سوريا
    ودعا بيدرسن أعضاء اللجنة الدستورية السورية إلى الصبر والتعاون البناء مشيرا إلى أن جاهزية الوفود تعطي أملا لكل السوريين في البلاد وأن "الدستور ملك للشعب السوري وحده وهو من يقرر مستقبل بلاده، وأن دور الأمم المتحدة يقتصر على تيسير عمل اللجنة"، كما نوَه بيدرسن إلى "عدم نيته التدخل في أعمال اللجنة الدستورية".

    كما أعرب المبعوث الخاص للأمم المتحدة عن استعداده لدعم رؤساء الوفود المشاركين في اللجنة الدستورية، وحثهم على التركيز على المناقشات الموضوعية.

    اللجنة الدستورية

    وفي أعقاب محادثات بين رئيسي روسيا وتركيا، باعتبارهما دولتين ضامنتين للهدنة في سوريا، في سوتشي في 17 سبتمبر 2018، وقع وزيرا الدفاع للبلدين مذكرة حول استقرار الوضع في منطقة خفض التصعيد في إدلب في سوريا، واتفقا على إنشاء منطقة منزوعة السلاح في إدلب، يجري سحب المسلحين والأسلحة منها، على أن تضمن تركيا تنفيذ هذا الاتفاق.

    ونص قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254 على تشكيل لجنة دستورية، إضافة إلى وقف إطلاق النار وعملية انتقال سياسي.

    وحسب الخطة المقترحة، فإن اللجنة الدستورية ستشكل من 150 عضوا، تختار السلطات السورية 50 منهم في مقابل 50 تختارهم المعارضة و50 يختارهم مبعوث الأمم المتحدة.

     

    انظر أيضا:

    سوريا... الشرطة العسكرية الروسية تتحرك نحو مسار الدوريات المشتركة مع تركيا
    لافروف: روسيا لم تتلق أي تأكيدات بشأن اشتباكات بين الجيش السوري والتركي في سوريا
    وزير الدفاع التركي يعلن عن محادثات مع روسيا لتسليم 18 جنديا سوريا
    بعد مقتل البغدادي... الاستخبارات العراقية تعلن قتل مسؤول نقل الانتحاريين من سوريا
    الكلمات الدلالية:
    اللجنة الدستورية السورية, سوريا
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Facebookالتعليق بواسطة Sputnik
    الأخبار
    كل الأخبار
    كل الأخبار
    مولتيميديا
    بطولة كأس الكرملين للرقص اللاتيني للمحترفين في قصر الكرملين، موسكو 19 أكتوبر 2019
    أفضل صور "سبوتنيك" في شهر أكتوبر 2019
    روسكوسموس تتلقى رسالة ودية من ناسا
    وكالة الفضاء الروسية تتلقى رسالة ودية من "ناسا" الأمريكية
    شركات عالمية تحقق أرباحا خيالية في الثانية الواحدة
    شركات عالمية تحقق أرباحا خيالية في الثانية الواحدة
    تسجيل
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    Votre message a été envoyé!
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك
    تنبيهات موقع "سبوتنيك"

    تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك

    الاشتراكعدم الاشتراك