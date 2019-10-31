عون: التزمت العمل على تأمين عودة النازحين السوريين إلى بلادهم ومكافحة الفساد

رئيس الجمهورية ميشال عون: التزمت العمل على تأمين عودة النازحين السوريين إلى بلادهم والتزمت مكافحة الفساد والأولوية كانت للإستقرار الأمني والقضاء على الإرهاب وعليه اتخذنا القرار السياسي اللازم