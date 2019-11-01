نصر الله: إسرائيل اعتقدت أننا لن نجرؤ على استخدام هذا السلاح

قال حسن نصر الله، أمين عام "حزب الله" اللبناني، اليوم الجمعة 1 نوفمبر/تشرين الثاني، إن إسرائيل اعتقدت أن المقاومة لن تجرؤ على استخدام هذا النوع من السلاح.

وأشار نصر الله في خطاب نقلته قناة "المنار" اللبنانية إلى أن إسرائيل اعتقدت أن المقاومة لن تجرؤ على استخدام هذا النوع من الأسلحة المناسبة".

وتابع "لكن المقاومة أثبتت أن لديها الجرأة على استخدام تلك الأسلحة".

وأوضح أمين عام "حزب الله": "ما جرى في الجنوب من التصدي لطائرة مسيرة إسرائيلية، هو أمر طبيعي".

وأردف "هدفنا تنظيف الأجواء اللبنانية من الخروقات الإسرائيلية، وما حدث جاء في إطار سياق سيستمر، وهذا منفصل عن أي تطورات في الداخل".

وكانت قناة "الميادين" اللبنانية قد أعلنت أن "حزب الله" أسقط مساء أمس الخميس طائرة مسيرة إسرائيلية جنوبي لبنان.

وذكرت قناة الميادين أنه جرى إسقاط طائرة إسرائيلية مسيرة قرب بلدة النبطية بجنوب لبنان اليوم الخميس دون أن تذكر مزيدا من التفاصيل.

وقال الجيش الإسرائيلي إن صاروخا مضادا للطائرات أطلق من الأراضي اللبنانية الخميس باتجاه إحدى طائراته المسيرة لكنه لم يصبها.

السيد نصر الله: ما جرى في الجنوب من تصدي لمسيرة اسرائيلية هو امر طبيعي ونحن هدفنا تنظيف الاجواء اللبنانية من الخروقات الاسرائيلية وما حصل جاء في إطار سياق سيستمر وهذا منفصل عن اي تطورات في الداخل https://t.co/TufMbjF9o8 pic.twitter.com/bF8urStfPR — قناة المنار (@almanarnews) November 1, 2019

​ونشر متحدث باسم الجيش البيان على تويتر بعدما ذكرت قناة الميادين اللبنانية أن طائرة إسرائيلية مسيرة أسقطت قرب بلدة النبطية بجنوب لبنان.