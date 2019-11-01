خبير أرصاد يكشف حقيقة تعرض السعودية لموجات أعاصير وتسونامي قاتلة

كشف خبير أرصاد جوية سعودي، حقيقة ما تم تداوله، حول احتمالية تعرض المملكة العربية السعودية لموجات أعاصير وتسونامي عاتية وقاتلة في الفترة المقبلة.

ونشر موقع "سبق" السعودي، لقاءا مع محلل الطقس وخبير الأحوال الجوية، عبد الرحمن بن رجاء، والذي قال فيها إن الأمطار وزخات البرد، التي تعرضت لها حفر الباطن قبل أيام، تعتبر "حالة تاريخية".

وتابع قائلا:"حدث ذلك، بسبب زيادة نسب الرطوبة الجوية المدارية في جميع طبقات الجو، وتواجد منخفض جوي بارد بقِيَم ضغطٍ متدنية في مثل هذا الوقت من العام حدثت حالة مطرية شديدة، وقد كتبت تغريدة تنبيه بذلك قبل الحالة بعدة أيام".

ولكن تحدث عن احتمالية تعرض السواحل السعودية الشرقية لموجات أعاصير وتسونامي، بقوله "هذا غير متوقع، هذه مجرد توقعات وقراءات غير دقيقة".

وتابع عبد الرحمن بن رجاء:"التغيرات الجوية حدثت فعلًا نتيجة تطرّف احترار البحار المحيطة كبحر العرب، والبحر الهندي، والبحر الأحمر، وزيادة نِسَب الرطوبة الجوية، كما نلاحظ الآن في مطلع نوفمبر أننا سنشهد حالتين مداريتين في بحر العرب في وقت واحد؛ لذلك لا يُستبعد زيادة تطرف الحالات في السنوات القليلة القادمة؛ أما بالنسبة للحكم على ١٥ سنة بدون دليل علمي مفصل فسيكون ذلك ضرب من الخيال".