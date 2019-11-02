جنرال إسرائيلي يحذر من خطر عاجل على بلاده

حذر جنرال إسرائيلي من خطر عاجل على بلاده ربما يؤثر مستقبلا على الأمن القومي لإسرائيل.

وذكرت صحيفة "هاآرتس" العبرية، مساء أمس الجمعة، أن جنرالا إسرائيليا قد حذر من خطورة الموقفين، العسكري والأمني، لبلاده في حال عدم تحرك الجيش الإسرائيلي لمواجهة المخاطر المحدقة.

مخاطر جمة

ونقلت الصحيفة العبرية على لسان جنرال عسكري قد أكد في اجتماع مغلق أنه في حال عدم إسراع الجيش الإسرائيلي بالتحرك وتكثيف قدراته العسكرية، فإنه سيواجه مخاطر جمة ستؤثر على الأمن القومي لبلاده.

وأفاد المعلق العسكري للصحيفة العبرية، يانيف كوفوفيتش، بأن الكثيرين من القيادات العسكرية والسياسية قد أكدت على استعداد إسرائيل لمواجهة الخطر الإيراني، ولكن الجنرال الإسرائيلي ـ لم يسمه ـ قد وضع صورة أكثر قتامة، خلال اجتماعه المغلق، حينما طالب بإسراع الجيش الإسرائيلي في الاستعداد لأي مخاطر، منوها إلى أن أكبر خطر تواجهه بلاده، يكمن في الخطر الإيراني.

واستشهدت الصحيفة العبرية في تقريرها بالجنرال يتسحاق بريك، رئيس لجنة الشكاوى السابق في الجيش الإسرائيلي، حينما قدم تقريره العسكري المهم والتاريخي في سبتمبر/أيلول من العام الماضي، والذي دان فيه جيش بلاده.

وأوضح الجنرال بريك أن الجيش الإسرائيلي ليس مستعدا، بل ليس مؤهلا لخوض أي حروب مستقبلية.

إيران وحزب الله

وشدد الجنرال الإسرائيلي - لم تسمه الصحيفة العبرية، هاآرتس ـ على وجوب زيادة وزارة الدفاع لمواجهة المخاطر المحدقة ببلاده، خاصة إيران التي تزداد قوة وبأسا، فيما أكد أن حزب الله اللبناني، هو بدوره يزداد قوة وعنوافا.

يشار إلى أن نتنياهو طالب في تصريحاته الأخيرة بزيادة ميزانية الدفاع على حساب ميزانية وزارات أخرى، وبأن وزارة المالية تجري مباحثات مكثفة مع وزارة الدفاع بهدف البحث عن آلية جديدة لتوفير الزيادة في الميزانية للوزارة الأخيرة.

وأوضحت الصحيفة العبرية أن رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، اعتبر أنه لم يعد ممكنا لبلاده التعويل على الولايات المتحدة في مواجهة إيران. وذلك بحسب قناة عبرية.

وأفادت القناة العبرية الـ"13"، مساء أول أمس الخميس، بأن نتنياهو صرح خلال اجتماع مع وزرائه قبل عدة أسابيع، بأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لن يتخذ خطوات ملموسة ضد إيران، وبأنه لا يمكن التعويل على تلك السياسة.

انتقاد ترامب

وأوضحت القناة العبرية أن نتنياهو انتقد سياسة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، خاصة تجاه إيران، وتجاهله عدم الرد على إيران، وهو ما صرح به خلال مراسم الاحتفال بخريجي دورة ضباط في الجيش الإسرائيلي.

وأوردت القناة العبرية أن نتنياهو ومعه رئيس هيئة الأركان، الجنرال أفيف كوخافي، قد أعربا عن قلقهما من امتناع إدارة ترامب عن اتخاذ خطوات جدية في وجه إيران.

وقال نتنياهو خلال تلك الحفلة:

حدة الجرأة الإيرانية في المنطقة تزايدت وتتزايد أكثر فأكثر بسبب عدم الرد على اعتداءاتها.

وتابع نتنياهو إن إسرائيل سترد بقوة على أي محاولة للمس بها، وأشار إلى أن فشل دول أخرى، ويقصد الولايات المتحدة الأمريكية، بالقيام بالمثل، يشجع إيران.

تهديدات متزايدة

وحذر رئيس الوزراء الإسرائيلي من التهديدات المتزايدة من إيران ووكلائها في المنطقة، الذين يعملون كما قال على بناء ترساناتهم. وهو ما صرح به خلال مراسم لخريجي دورة ضباط في الجيش الإسرائيلي.

وقال نتنياهو:

المنطقة من حولنا مضطربة وعاصفة. إن التهديدات تتصاعد من كل زاوية – في سوريا ولبنان وقطاع غزة وفي العراق واليمن أيضا وفي إيران بشكل مباشر. تعمل قوات إيرانية وموالية لإيران دون توقف على تسليح نفسها.

وقال نتنياهو، الذي يشغل أيضا منصب وزير الدفاع، إن إسرائيل سترد بقوة على أي محاولة للمس بها، وأشار إلى أن فشل دول أخرى بالقيام بالمثل يشجع إيران.

وأضاف: "نحن مستعدون للتهديدات ولن نتردد في توجيه ضربة موجعة لكن من يحاول المس بنا. إن الجسارة الإيرانية في المنطقة آخذة بالتزايد في ضوء غياب الرد، ولكن إسرائيل لن تدير الخد الآخر. كل من هو عازم على العدوان… سيدفع ثمنا باهظا".

فتح تحقيق عسكري

وفي سياق متصل، سبق وطالبت حركة "من أجل جودة الحكم الإسرائيلي"، فتح تحقيق عسكري في ما طرحه الجنرال، يتسحاق بريك، الذي يشير إلى وجود عيوب وثغرات كبيرة في الجيش الإسرائيلي.

התנועה לאיכות השלטון דורשת משר הביטחון ליברמן להקים ועדת בדיקה ממשלתית לבחינת טענות נציב קבילות חיילים אלוף איציק בריק על אי מוכנות צה"ל למלחמה:״מתוך הנחה שלמערכת קשה לבחון את עצמה, נדרשת הקמת ועדת בדיקה חיצונית שתוכל לערוך בדיקה עמוקה ומשמעותית שלא תחשוש להוציא את האמת לאור״. — Or Heller אור הלר (@OrHeller) September 27, 2018

ذكر المعلق العسكري الإسرائيلي في القناة العاشرة العبرية، أور هيلر، أن الجنرال بريك قد نشر تقريرا مفاده أن هناك ثغرات وعيوب كبيرة في الجيش الإسرائيلي، خاصة سلاح البر، وعدم وجود كفاءات عسكرية على مستوى عال من المطلوب عسكريا، وكذلك عدم توفر موظفين في وزارة الدفاع بما يكفي لإنهاء مهام الوزارة.

يشار إلى أن الجنرال يتسحاق بريك، سبق وتولى قيادة لجنة الشكاوى في الجيش الإسرائيلي، وسبق أن تقدم بتقرير لوزير الدفاع الإسرائيلي الأسبق، أفيغدور ليبرمان، ورئيس هيئة الأركان الأسبق، الجنرال غادي آيزنكوت، يفيد بوجود عيوب كبيرة داخل أروقة الجيش الإسرائيلي.