مفوضية حقوق الإنسان: حصيلة تظاهرات العراق بلغت 12 ألف و260 قتيلا وجريحا

كشفت مفوضية حقوق الإنسان العراقية، أن حصيلة التظاهرات منذ انطلاقها في الأول من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي بلغت 12 ألف و260 قتيلا وجريح، مشيرة إلى أن هناك تعتيم متعمد بشأن هذه الحصيلة.

وقال عضو المفوضية، فيصل العبد الله، إن "حصيلة الضحايا الذين سقطوا خلال التظاهرات منذ الأول من أكتوبر الماضي لغاية الآن بلغت استشهاد أكثر من 260 أشخاص وإصابة نحو 12 ألف آخرين"، وذلك حسب موقع قناة "السومرية" العراقية.

وأضاف أنه "تم حرق بنحو 100 مبنى حكومي ومقرات أحزاب سياسية"، موضحا أن "مفوضية حقوق الإنسان لاقت صعوبة بالحصول على معلومات من خلال فرقها الرصدية المنتشرة بجميع محافظات العراق باستثناء إقليم كردستان".

وأكد أن "وزارتي الصحة والداخلية لم تساعدنا بأي معلومة، وحاولنا الحصول منها إلا أن هناك تعتيم واضح بشأن هذه المعلومات"، لافتا إلى أن "الهدف من إعلان هذه الإحصائيات من قبل المفوضية هو الحد من العنف وسقوط ضحايا من خلال الرصاص الحي والمطاطي والغازات المسيلة للدموع".

ويواصل العراقيون بأعداد كبيرة في ساحة التحرير، والمناطق المحاذية لها، في وسط بغداد، ومحافظات الوسط، والجنوب، اعتصاماتهم لليوم الثامن على التوالي، لتغيير الحكومة، وطرد الأحزاب، ومحاكمة الفاسدين، والمتورطين بقتل المتظاهرين.