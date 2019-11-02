مفوضية حقوق الإنسان: حصيلة تظاهرات العراق بلغت 12 ألف و260 قتيلا وجريحا

وأضاف أنه "تم حرق بنحو 100 مبنى حكومي ومقرات أحزاب سياسية"، موضحا أن "مفوضية حقوق الإنسان لاقت صعوبة بالحصول على معلومات من خلال فرقها الرصدية المنتشرة بجميع محافظات العراق باستثناء إقليم كردستان".
وأكد أن "وزارتي الصحة والداخلية لم تساعدنا بأي معلومة، وحاولنا الحصول منها إلا أن هناك تعتيم واضح بشأن هذه المعلومات"، لافتا إلى أن "الهدف من إعلان هذه الإحصائيات من قبل المفوضية هو الحد من العنف وسقوط ضحايا من خلال الرصاص الحي والمطاطي والغازات المسيلة للدموع".
ويواصل العراقيون بأعداد كبيرة في ساحة التحرير، والمناطق المحاذية لها، في وسط بغداد، ومحافظات الوسط، والجنوب، اعتصاماتهم لليوم الثامن على التوالي، لتغيير الحكومة، وطرد الأحزاب، ومحاكمة الفاسدين، والمتورطين بقتل المتظاهرين.
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