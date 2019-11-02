تركيا تتهم الأكراد بتنفيذ هجوم "لا إنساني" على مدنيين في تل أبيض السورية

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اتهمت وزارة الدفاع التركية وحدات حماية الشعب الكردية بسوريا بتنفيذ "هجوم لا إنساني" على مدنيين بتل أبيض، بحسب بيان للوزارة.