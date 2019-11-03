"هجمات أرامكو دليلا"... الجيش الإيراني يوجه تهديدا "للمصالح الأمريكية في المنطقة"

قالت القوات المسلحة الإيرانية، إن "التجهيزات العسكرية الغربية في المنطقة، أثبتت فشلها في مواجهة الهجوم اليمني على مواقع شركة أرامكو السعودية"، وهو الهجوم الذي وقع قبل نحو شهرين.

ونقلت وكالة "فارس" الإيرانية عن المتحدث باسم القوات المسلحة الإيرانية أبو الفضل شكارجي، قوله إن "المصالح الأمريكية مهددة أينما وجدت، وأصغر اعتداء علينا سوف يرد عليه بشكل واسع".

وأضاف "أثبتت التجهيزات العسكرية الغربية فشلها عند الهجوم اليمني على أرامكو السعودية".

وتبنت جماعة أنصار الله (الحوثيين)، في سبتمبر/ أيلول هجوما بطائرات مسيرة استهدف، منشأتين نفطيتين تابعتين لعملاق النفط السعودي "أرامكو" في "بقيق" و"هجرة خريص" في المنطقة الشرقية للسعودية.

واتهمت الولايات المتحدة والسعودية إيران بالوقوف وراء الهجوم، فيما نفت طهران أي علاقة لها بالهجوم.