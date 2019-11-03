الصفدي يعلن التوصل إلى اتفاق وإنهاء إضراب "الأونروا" في الأردن

أكد وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي إنهاء إضراب العاملين في وكالة غوث وتشغيل لاجئي فلسطين "أونروا" في الأردن الأحد للمطالبة بعلاوات بعد التوصل إلى تفاهمات بينهم وبين الوكالة.

وأشار الصفدي إلى أن الاتفاق يشمل "منح 100 دينار لجميع العاملين في أونروا من الدرجة الوظيفية 2 إلى الدرجة الوظيفية 8 قبل إجراء مسح الرواتب وتمنح على الراتب الأساسي ابتداء من 01/01/2020."

وتضمن الاتفاق بالإضافة إلى ذلك "منح 70 دينار لجميع العاملين في أونروا من درجة الوظيفية 9 إلى الدرجة الوظيفية 20، قبل إجراء مسح الرواتب وتمنح على الراتب الأساسي ابتداء من 01/01/2020 وتشمل قطاع الصحة، وصندوق التمويل الصغير.

وجاء الاتفاق بعد اجتماع لساعات بين الصفدي ولجنة متابعة مطالب اتحاد العاملين في أونروا. كما نقلت وكالة "عمون"

وأكد رئيس اتحاد العاملين في أونروا في الأردن رياض زيغان، أعلن فك الإضراب وبدء الدوام صباح الإثنين.

وقال "نحن ملتزمون بتعويض هذا اليوم (الأحد) في يوم دراسي آخر، وساعات عمل حتى لا نضيع الفرصة على الطلبة واللاجئين."

وشمل الإضراب، بحسب الاتحاد، صندوق التمويل الصغير والحراس في كافة المواقع والسائقين وطلبة المدارس والجامعة والكليات ومركز التدريب المهني والمكتب الإقليمي.