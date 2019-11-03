ارتفاع حصيلة القتلى العسكريين السعوديين على الحدود اليمنية إلى 7 خلال يومين

ونقلت وكالة الأنباء السعودية، اليوم الأحد، في موقعها الرسمي على مقتل 3 عسكريين وهم عدنان بن عبيد الشربي، ومحمد أحمد المنجحي محمد بن أحمد زايغ النجعي الذين قتلوا في الحد الجنوبي.

وأعرب أمراء المناطق التي ينتمي لها القتلى عن تعازيهم لذوي القتلى، ونقلوا تعازي ومواساة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، والأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع.

وأعلنت الوكالة أمس عن تعازي الملك سلمان وولي العهد لذوي الـ4 عسكريين الذين قتلوا بالحد الجنوبي في منطقة جازان وهم سلطان بن يحي محمد الودعاني وعبدالرحمن بن يحي محمد الخبراني و جبران بن حسين يحي المالكي وحمود بن شوعي محمد دغاس حمدي.

ومن ناحيته أكد الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان أن ما تقوم به مختلف القطاعات العسكرية من واجب ديني ووطني وبطولي كبير هو مصدر فخر واعتزاز لجميع أبناء الوطن.