العراق يفتتح "قاصة رصينة" للتبادل التجاري مع سوريا

يعمل العراق، على إعادة تأهيل مصرف مدمر بالكامل على يد تنظيم "داعش" الإرهابي، لافتتاحه قريبا أمام التبادل التجاري مع سوريا عبر المنفذ الحدودي الوحيد حاليا بين البلدين.

وأعلن قائم مقام قضاء القائم العراقي الحدودي مع سوريا، أحمد جديان، في تصريح خاص لمراسلة "سبوتنيك" في العراق، بدء عملية تأهيل فرع لمصرف الرشيد، في القضاء، غربي الأنبار، لإيداع ضريبة، وأموال دخول الشاحنات السورية إلى البلاد.

وأوضح جديان، أن فرع المصرف مدمر بالكامل، في داخل مدينة القائم، وهو يبعد بحدود 300م عن المنفذ الحدودي مع مدينة البوكمال السورية

وأضاف، "المصرف فيه جناح فقط غير مدمر، وهو ما يجري العمل على إعادة تأهيله، للقاصة الحصينة التي بها يتم إيداع المبالغ المترتبة على دخول الشاحنات من جانب سوريا، إلى العراق، والضريبة، وغيرها".

وكشف جديان، عن افتتاح جناح المصرف، قريبا جدا، منوها إلى أن المكان الوحيد الذي سيتم به إيداع أموال دخول وخروج الشاحنات المتوقف عبورها حاليا لعدم توفر الأموال الطائلة إلا من خلال القاصة الحصينة.

ولفت قائم مقام قضاء القائم الحدودي بين العراق، وسوريا، في ختام حديثه، لفت إلى أن "العمل على إعادة تأهيل جناح مصرف الرشيد الحكومي، في المدينة، بدء منذ الشهر الماضي".

وفي تصريح سابق لـ"سبوتنيك"، الجمعة 11 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، أعلن قائم مقام القائم، أن منفذ القائم – البوكمال، بين العراق، وسوريا، حاليا فقط لحركة المسافرين، ولم يشهد عبور أية شاحنة بين البلدين حتى الآن.

وبين جديان أسباب تأخر حسم أمر دخول، وخروج الشاحنات التجارية بين البلدين، عبر المنفذ إلى القرار الصادر حسب الاتفاق بين الجانبين العراقي، والسوري، والذي ينص على أن سائقي الشاحنات السورية يجب عليهم مراجعة السفارة العراقية، في دمشق، للحصول على فيزا متعددة الأطراف.

وأضاف، "طبق القرار، أيضا يجب أن يقوم سائقو الشاحنات العراقية، بمراجعة السفارة السورية، في بغداد، للحصول على فيزا متعددة الأطراف، كي يسمح لهم بالعبور من خلال المنفذ، وكذلك الشاحنات السورية".

وأرجع جديان، سبب التأخر أيضاً، إلى الأوضاع التي شهدتها العاصمة بغداد، من تظاهرات وإغلاق للطرق، وتوتر أمني، بالتزامن مع افتتاح المنفذ، مطلع الشهر الجاري.

ولفت قائم مقام قضاء القائم العراقي الحدودي مع سوريا، في ختام حديثه، قائلا "حاولنا أن ننسق مع وزارة الداخلية العراقية، كي يكون منح الفيزا من داخل المنفذ العراقي، والسوري، لكن الظروف الراهنة في بغداد، أخرت من الحصول على نتيجة".

وافتتح العراق، وسوريا، منفذهما الرابط بين مدينة القائم غربي الأنبار، غربي البلاد، والبوكمال السورية، يوم 30 سبتمبر/أيلول الماضي، بعد نحو 6 سنوات على إغلاقه إثر سيطرة تنظيم "داعش" الإرهابي، على مساحات واسعة من البلدين، في وقت سابق.

وأعلن رئيس هيئة المنافذ الحدودية، كاظم محمد بريسم العقابي، الجمعة، 27 سبتمبر الماضي، أن رئيس الوزراء عادل عبد المهدي وافق، على افتتاح منفذ القائم الحدودي يوم الاثنين المقبل.

وأكد العقابي في بيان أطلعت عليه "سبوتنيك"، جهوزية المنفذ لمرور المسافرين وأيضا للتبادل التجاري.

يذكر أن معبر القائم في محافظة الأنبار غربي العراق، تم تحريره من قبضة تنظيم "داعش" في تشرين الثاني / نوفمبر عام 2017، وتأجلت إعادة افتتاحه عدة مرات بسبب عدم الانتهاء من تأهيله.

وترتبط سوريا مع العراق بثلاثة معابر حدودية، اثنان منهما تحت سيطرة القوات الأمريكية، الأول هو "اليعربية – ربيعة" الذي يربط أقصى شمال شرق سوريا بالأراضي العراقية، وتسيطر عليه قوات التحالف الأمريكي متخذة من ميليشيات "قوات سورية الديمقراطية" (قسد) واجهة لها على المعبر، والآخر هو معبر "الوليد – التنف" الذي تسيطر عليه القوات الأمريكية والبريطانية بشكل مباشر.