بالفيديو... صواريخ سورية موجهة تصطاد عربات "التركستان" على الحدود التركية

ولا تكتفي الوسائط النارية بضرب المقار والتحصينات الثابتة، بل وتلاحق أيضا تحركات الأفراد والآليات في الجبال والتلال وعلى الخطوط الأولى للجبهة التي تشهد تصعيد وتطورات، وخاصة بعد محاولة مئات المسلحين قبل أيام الهجوم على محور بلدة (كنسبا) بغية السيطرة على تلال ومواقع حاكمة.

وقال مصدر ميداني لمراسل "سبوتنيك" إن الجيش السوري وسع من ضرباته النارية المدفعية والصاروخية، والتي طالت مؤخرا تلال جبلية ومناطق وعرة تعد خطوط تماس في الجبهتين الشمالية والشمالية الشرقية على الحدود مع تركيا، إضافة للنشاط الجوي السوري الروسي والذي يستهدف العمق الحيوي للمسلحين "التركستان" الصينيين المؤدي لريف إدلب.

وأضاف المصدر "أن عددا من المسلحين المنحدرين من أصول آسيوية قتلوا، وبقيت جثثهم داخل سيارة دفع رباعي كانت تقلهم وتنقل ذخيرة إلى إحدى نقاطهم المتقدمة، بعد أن تم إستهدافها بصاروخ موجه، فيما دمرت الصواريخ الجوية دشم بمن فيها من مسلحين عند تلال سندو أبو دحدوح والسيريتل المرتفعة والمقابلة لنقاط الجيش السوري في قلعتي شلف وطوبال".

ولا زالت الوحدات البرية السورية ترابط قرب تلال "كباني" الاستراتيجية بغية إستقاطها وتحريرها من مئات المقاتلين التركستانيين الذين يتحصنون داخل أنفاق عميقة وسراديب خوفا من حركة النيران الجوية والبرية التي تطال تحركاتهم المكشوفة.