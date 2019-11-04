وزراء الحكومة الأردنية يقدمون استقالاتهم

طلب رئيس الوزراء الأردني الدكتور عمر الرزّاز اليوم الاثنين من فريقه الوزاري تقديم استقالاتهم تمهيداً لإجراء تعديل وزاري على حكومته خلال الأيام المقبلة.