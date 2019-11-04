بومبيو يكشف تفاصيل اتصاله بوزير الخارجية السعودي الجديد

قال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو إنه "يتطلع للعمل مع وزير الخارجية السعودي".

وكتب بومبيو في تغريدة على "تويتر": "تحدثت مع وزير الخارجية فيصل بن فرحان آل سعود لأهنئه على تعيينه وزيراً للخارجية السعودية الجديدة اليوم. إنني أتطلع إلى العمل مع وزير الخارجية لمواصلة البناء على الشراكة الأمريكية السعودية القوية".

وأصدر العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، أكتوبر/ تشرين الأول الماضي أمرا ملكيا بإعفاء إبراهيم العساف من منصب وزير الخارجية، وتعيين الأمير فيصل بن فرحان خلفا له.

والأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله بن فيصل بن فرحان آل سعود من مواليد العام 1974، وكان يشغل منصب سفير المملكة لدى ألمانيا منذ شهر فبراير/شباط الماضي.

I spoke with Foreign Minister Faisal bin Farhan Al Saud to congratulate him on his appointment as #Saudi Arabia’s new foreign minister today. I look forward to working with the Foreign Minister to continue building upon the strong U.S.-Saudi partnership. — Secretary Pompeo (@SecPompeo) November 4, 2019

وشكر وزير الخارجية السعودي الجديد، الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ووولي عهده الأمير محمد بن سلمان، على تعيينه في منصبه الجديد.

ونشرت وكالة الأنباء السعودية، "واس"، أول تصريح لفيصل بن فرحان الذي نوه فيه برؤى القيادة الطموحة نحو تعزيز العمل الدبلوماسي السعودي بما يتوافق مع تطلعات رؤية المملكة 2030.