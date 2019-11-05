بالصور والفيديو... الوليد بن طلال يداعب حفيداته ويعلن عن مفاجأة كبيرة

شارك المليادرير، رجل الأعمال السعودي، الأمير الوليد بن طلال، صورتين خاصتين مع حفيداته.

وغرد الوليد بن طلال عبر حسابه على موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي: "حفيدتي مايا بنت خالد الوليد تساند أختها جنى بطريقتها الخاصة".

حفيدتي مايا بنت @KhaledAlwaleed تساند أختها جنى بطريقتها الخاصة



My granddaughter Maya supporting her sister Jana in her own way,(@KhaledAlwaleed‘s daughters) pic.twitter.com/e95n7bwWID — الوليد بن طلال (@Alwaleed_Talal) November 4, 2019

​يشار إلى أن الأمير الوليد بن طلال، شارك عبر حسابه على "تويتر"، في شهر نيسان/أبريل، صورة لحفيداته، وهن نائمات بجوار بعضهن بعضا، خلال أحد النزهات البرية.

وقال الأمير الوليد في تعليقه على الصورة: "حفيداتي، بنات الأمير خالد الوليد، والأميرة ريم الوليد، بعد يوم طويل في نزهة برية".

وحظت تلك الصورة بآلاف الردود والتعليقات، التي أشادت فيما وصفوه بطريقة الأمير الوليد في التعامل مع حفيداته الصغيرات، وطريقة تعامله بشكل عام مع المرأة.

من ناحية أخرى، بثت فضائية "روتانا خليجية"، أمس الاثنين، استقبال الأمير الوليد بن طلال لأعضاء ومجلس إدارة ولاعبي نادي "طبرجل" الرياضي، وقدم لهم مكافأة مالية بلغت 300 ألف ريال سعودي، كدعم مالي للفريق، في إطار دعمه المستمر للأندية الرياضية بالمملكة العربية السعودية.

صاحب السمو الملكي الأمير "الوليد بن طلال" يستقبل أعضاء ومجلس إدارة ولاعبي نادي "طبرجل" الرياضي ويقدم لهم مكافأة مالية بلغت 300 ألف ريال كدعم مالي للفريق في إطار دعمه المستمر للأندية الرياضية بالمملكة#كورة_روتانا pic.twitter.com/O90EspYXIo — برنامج كورة (@korarotana) November 4, 2019

وبحث الوليد مع رئيس مجلس الإدارة وأعضاء مجلس الإدارة، وضع النادي وإنجازاته المختلفة، مؤكدا على ضرورة دعم الرياضة والرياضيين وتطوير الأندية في المملكة.