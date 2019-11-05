حفيد الرئيس المصري الأسبق حسني مبارك يحذف الصور المثيرة للضجة

حذف حفيد الرئيس المصري الأسبق، حسني مبارك، عدة صور له من حسابه الرسمي على موقع "إنستغرام"، وذلك بعدما أثارت ضجة على مواقع التواصل الاجتماعي.

وتحمل الصور المحذوفة احتفال عمر علاء مبارك بمناسبة سعيدة، هي ذكرى ارتباطه بصديقته على متن طائرة هليكوبتر في سماء الولايات المتحدة الأمريكية، احتفالا بعيد الحب المصري، أمس الاثنين.

حفيد #مبارك يحتفل مع حبيبته في الفلانتين بطائرة هليكوبتر pic.twitter.com/AVINknc9YV — القاهرة 24 (@cairo24_) November 4, 2019

وعلق حفيد مبارك على الصور قبل حذفها، قائلا: "ذكرى سنوية سعيدة".

كما أنه شارك مقطع مصور للحظات التحليق مع صديقته بالطائرة الهليكوبتر.

ولم يشر عمر علاء مبارك إلى هوية صديقته بشكل مباشر عبر حسابه على "إنستغرام".

View this post on Instagram ⬆️ me if you can A post shared by Yasein ElSaka (@yaseinelsaka) on Aug 31, 2019 at 2:47pm PDT

يشار إلى أن ياسين، نجل الفنان المصري، أحمد السقا، شارك صورة تجمعه بحفيد حسني مبارك في نهاية شهر أغسطس/ آب عبر حسابه على "إنستغرام"، وذلك من داخل أحد مقاهي مدينة نيويورك الأمريكية.

وتولى حسني مبارك حكم مصر في أكتوبر/ تشرين الأول عام 1981، حتى تنحى عنه 11 فبراير/ شباط 2011 بعد ثورة 25 يناير/ كانون الثاني 2011.