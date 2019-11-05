سماع دوي انفجار في العاصمة العراقية بغداد

قال شهود عيان من رويترز إن دوي انفجار سمع في العاصمة العراقية بغداد مساء الثلاثاء.

وقالت شرطة بغداد إن انفجار بغداد نجم عن قنبلة صوت، ولا خسائر بشرية.

ويشهد العراق منذ مطلع تشرين الأول/أكتوبر الماضي احتجاجات واسعة للمطالبة بتحسين الأوضاع المعيشية ومحاربة الفساد وإقالة الحكومة وحل البرلمان، وإجراء انتخابات مبكرة.

وأسفرت الاحتجاجات، التي وٌصفت بأنها "الأكبر منذ سقوط نظام صدام حسين"، حتى الآن في موجتيها الأولى والثانية، عن مقتل أكثر من 250 متظاهرا، إلى جانب سقوط آلاف الجرحى.

وأكدت الأمم المتحدة، اليوم الثلاثاء، أن انتهاكات وقعت خلال الموجة الثانية من الاحتجاجات الدائرة ضد الحكومة العراقية خلال موجتها الثانية، والتي انطلقت في 25 تشرين الأول/أكتوبر، مشيرة إلى أن أجهزة الأمن أبدت قدرا أكبر من ضبط النفس خلال تلك الفترة.

وقال بيان للأمم المتحدة بالعراق (يونامي) بمناسبة إطلاق التقرير الثاني الخاص بالاحتجاجات التي انطلقت أوائل الشهر الماضي، إن يونامي رصدت "وقوع انتهاكات وخروقات جسيمة لحقوق الإنسان خلال الموجة الثانية من المظاهرات، والتي بدأت في 25 تشرين الأول/أكتوبر".