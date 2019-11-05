إيقاف منح تراخيص خدمات سيارات الأجرة من خلال التطبيقات الذكية في الأردن

أوقفت هيئة تنظيم قطاع النقل في الأردن منح التراخيص لشركات التطبيقات الذكية ومكاتب خدمة السيارات الفاخرة.

وقررت الهيئة تعديل نظام نقل الركاب من خلال التطبيقات الذكية وإيقاف منح الرخص وتعديل التعرفة ما نسبته 30% عن الأجرة المعتمدة سابقا.

وأعادت الهيئة تفعيل اللجنة الرقابية بهدف متابعة تنفيذ قراراتها ووجهت كتابا لإدارة ترخيص السواقين والمركبات جاء فيه "نظرا لتزايد أعداد السيارات غير الحاصلة على تصاريح للعمل للعمل على تقديم خدمات التطبيقات الذكية والفوضى الحاصلة في القطاع نتيجة عمل تلك السيارات".

كما أرسلت تعميما على كافة المراكز طالبت فيه بعدم تجديد أي ترخيص لأي سيارة تعمل من خلال التطبيقات الذكية إلا بعد وضع " الطبعة الجانبية المحددة بالتعليمات"، بالإضافة إلى وقف منح التراخيص لمكاتب خدمة السيارات الفاخرة.

وستطبق القرارات التعريفات الجديدة اعتبارا من بداية العام القادم، فيما اعترض أصحاب التكاسي ونفذوا اعتصاما أمام هيئة تنظيم النقل البري في محاولة لتنفيذ مطالبهم، بحسب موقع هيئة تنظيم النقل البري.