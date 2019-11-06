الأمن العراقي ينفي أي إطلاق نار قرب البنك المركزي

وقال المحمداوي لموقع "السومرية نيوز" العراقي إن الأنباء، التي تم تداولها حول وجود إطلاق نار قرب مبنى البنك المركزي في شارع الرشيد وسط بغداد، عارية عن الصحة.

وأضاف قائد عمليات بغداد أن الحياة طبيعية في منطقتي السنك والوثبة، مشيرا إلى أن المتظاهرين حاولوا عبور جسر الشهداء وتم تفريقهم.

وكان مصدر أمني عراقي قال، في وقت سابق من اليوم الأربعاء، إن قوات الأمن تحاول تفريق متظاهرين بين جسري الشهداء والأحرار وسط بغداد.

ومنذ مطلع أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، تشهد العاصمة العراقية بغداد وعدد من المحافظات، احتجاجات حاشدة تطالب بما يصفه المتظاهرون بـ"الحقوق المشروعة"، وتخللت تلك الأحداث أعمال عنف أسفرت عن مقتل أكثر من 260 شخصا وإصابة نحو 12 ألف آخرين بين المتظاهرين والقوات الأمنية. يأتي ذلك في وقت أقدم فيه، عشرات من المحتجين على إغلاق طرق عامة وبعض الجسور ودعوا إلى العصيان المدني.