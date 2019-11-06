وكالة: السعودية تنهي خدمات سفيرها لدى الأردن

أنهت المملكة العربية السعودية مهام سفيرها في الأردن الأمير خالد بن فيصل بن تركي بن عبد الله آل سعود.

ونقلت وكالة "عمون" الأردنية، أن "الخارجية السعودية أخطرت نظيرتها الأردنية يوم أمس الثلاثاء بانتهاء مهام سفيرها في عمان وتعيين سفير جديد لخادم الحرمين في الأردن خلفا له".

وكتب السعودي عبد الله المشيطي وهو موظف في وزارة الخارجية السعودية يعمل في سفارة المملكة في عمان عبر صفحته على فيسبوك، وداعا للسفير: ماقصرت أبو سلطان.. كفيت ووفيت.. تعلمنا منك الكثير زرعت فينا قيم أصيلة.. .. كنت خير قائد وموجه.. علمتنا أن القلوب الصادقة المخلصة.. تمطر حبا.. إلى اللقاء.

وكانت مواقع إخبارية أردنية أفادت أن "السفير السعودي في عمان التقى برغد صدام حسين وسلمها دعوة لحضور مؤتمر بشأن العراق يعقد في الرياض".

ونقلت المواقع الأردنية، عن مصدر مطلع قوله إن "لقاء جمع كلا من رغد صدام حسين والسفير السعودي في الأردن خالد بن فيصل آل سعود، وذلك بغرض استعراض التطورات الأخيرة التي شهدتها الساحة العراقية".

وأضاف المصدر أن "السفير السعودي سلم رسالة دعوة إلى رغد صدام حسين لزيارة المملكة العربية السعودية والحضور في مؤتمر (العراق.. آفاق مستقبلیة)، المزمع عقده في الرياض في الشهر القادم"، مشيرا إلى أن "السفير أعرب عن قلق وأسف المملكة العربية السعودية من مسار الأحداث في العراق".