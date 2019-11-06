اليمن.. القوات المشتركة: استهداف الحوثيين مدينة المخا "إعلان حرب"

وأضافت: "إزاء هذا العمل الإجرامي الجبان فإننا في قيادة القوات المشتركة في الساحل الغربي، نعتبر هذا الاعتداء الإرهابي إعلان حرب، ونسف لكل الاتفاقات والجهود التي بذلت لإحلال السلام في اليمن".
وأشارت إلى أن ذلك "أسفر عن سقوط عدد من الضحايا المدنيين بين قتيل وجريح، وإلحاق اضرار مادية في مركز طبي ومخزن للأدوية".
وحذرت قيادات القوات المشتركة بأنها لن تقف مكتوفة الأيدي، متوعدة بـ"رد الصاع صاعين"، معتبرةً "أي رهان للمليشيات الحوثية في جبهة الساحل الغربي هو رهان خاسر".
وطالبت قيادات القوات المشتركة، الأمم المتحدة ومبعوثها الخاص إلى اليمن، بـ"تحمل مسؤولياتهم تجاه هذه الجرائم والمسارعة إلى إدانتها صراحة واتخاذ الإجراءات المناسبة لردع مرتكبيها".
وذكرت أن "القوات المشتركة لقنت العدو صباح اليوم، درسا قاسيا، وأفشلت العديد من التسللات في محور الدريهمي، وقتلت وجرح العشرات منه"، محملةً "ميليشيات الحوثي مسؤولية هذه الاعتداءات وما قد يترتب عليها من نتائج".
يذكر أن الجيش اليمني التابع للحكومة الشرعية اتهم، اليوم الأربعاء، جماعة أنصار الله "الحوثيين"، بقصف أحياء سكنية في محافظة تعز جنوب غربي اليمن، بصواريخ باليستية وطائرات مُسيرة.
كل التعليقات
إظهار التعليقات الجديدة (0)