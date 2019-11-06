اليمن.. القوات المشتركة: استهداف الحوثيين مدينة المخا "إعلان حرب"

اعتبرت القوات اليمنية المشتركة في الساحل الغربي التابعة للجيش اليمني، اليوم الأربعاء، استهداف جماعة أنصار الله "الحوثيين"، مدينة المخا في محافظة تعز جنوب غربي اليمن، بصواريخ باليستية وطائرات مُسيرة مفخخة، إعلان حرب ونسف لجهود احلال السلام في اليمن.

وأضافت: "إزاء هذا العمل الإجرامي الجبان فإننا في قيادة القوات المشتركة في الساحل الغربي، نعتبر هذا الاعتداء الإرهابي إعلان حرب، ونسف لكل الاتفاقات والجهود التي بذلت لإحلال السلام في اليمن".

القاهرة - سبوتنيك . وقالت قيادات القوات المشتركة في الساحل الغربي، في بيان تلقت وكالة "سبوتنيك" نسخة منه: "أقدمت مليشيات الحوثي المدعومة إيرانيا مساء اليوم الأربعاء 6 نوفمبر/تشرين الثاني 2019م، على ارتكاب جريمة إرهابية تمثلت في استهداف مدينة المخا في الساحل الغربي بصواريخ باليستية وطائرات مسيرة مفخخة تم التصدي لمعظمها بنجاح، وسقطت بعضها على احياء سكنية ومخيم للنازحين ومركز طبي تابع لمنظمة أطباء بلا حدود".

وأشارت إلى أن ذلك "أسفر عن سقوط عدد من الضحايا المدنيين بين قتيل وجريح، وإلحاق اضرار مادية في مركز طبي ومخزن للأدوية".

وحذرت قيادات القوات المشتركة بأنها لن تقف مكتوفة الأيدي، متوعدة بـ"رد الصاع صاعين"، معتبرةً "أي رهان للمليشيات الحوثية في جبهة الساحل الغربي هو رهان خاسر".

وطالبت قيادات القوات المشتركة، الأمم المتحدة ومبعوثها الخاص إلى اليمن، بـ"تحمل مسؤولياتهم تجاه هذه الجرائم والمسارعة إلى إدانتها صراحة واتخاذ الإجراءات المناسبة لردع مرتكبيها".

وذكرت أن "القوات المشتركة لقنت العدو صباح اليوم، درسا قاسيا، وأفشلت العديد من التسللات في محور الدريهمي، وقتلت وجرح العشرات منه"، محملةً "ميليشيات الحوثي مسؤولية هذه الاعتداءات وما قد يترتب عليها من نتائج".

يذكر أن الجيش اليمني التابع للحكومة الشرعية اتهم، اليوم الأربعاء، جماعة أنصار الله "الحوثيين"، بقصف أحياء سكنية في محافظة تعز جنوب غربي اليمن، بصواريخ باليستية وطائرات مُسيرة.