وفد قيادي من "حماس" في القاهرة لبحث مسألة الانتخابات

غادر صباح أمس الأربعاء، قطاع غزة، وفد قيادي من حركة حماس الفلسطينية برئاسة خليل الحية، إلى العاصمة المصرية القاهرة، حسبما ذكر الناطق باسم الحركة حازم قاسم.

وأوضح قاسم أن زيارة الوفد للقاهرة تهدف إلى "وضع الأشقاء في مصر في صورة موقف حماس من الانتخابات، وجديتها في إتمام هذه العملية، والمرونة التي تبديها الحركة من أجل إتمامها، وبحث سبل إنجاح الانتخابات"، بحسب صحيفة الشرق الأوسط.

وأكد الناطق باسم الحركة أن "الوفد سيبحث العلاقات الثنائية بين حماس والقاهرة؛ بما يخدم مصلحة شعبنا، ودور مصر في التخفيف من الأزمة الإنسانية التي يمر بها القطاع، بسبب الحصار الإسرائيلي".

وتابع قاسم "من المخطط أن يخرج الوفد في جولة خارجية تهدف إلى تجنيد الدعم اللازم للقضية الفلسطينية، وتعزيز صمود شعبنا فوق أرضه؛ خصوصاً في ظل ما تمرّ به القضية من تحديات". ومن غير المعروف إذا ما كانت زيارة وفد حماس ستشمل طهران؛ لكنها قد تشمل قطر وتركيا، وربما لبنان وروسيا والكويت.

ويفترض أن ينضم الوفد الذي خرج من غزة إلى وفد آخر سيأتي من الخارج، قد يترأسه عضو المكتب السياسي موسى أبو مرزوق، أو نائب رئيس المكتب صالح العاروري.

وكان هنية قد استقبل في سبتمبر/أيلول الماضي في مكتب الحركة بغزة، وفداً من المخابرات المصرية، وعلى رأسه مسؤول الملف الفلسطيني في المخابرات المصرية اللواء أحمد عبد الخالق، بحسب بيان رسمي للحركة.

‎وبحث الطرفان، أهمية واستراتيجية تطوير العلاقات الثنائية، بما يحقق المصالح المشتركة لكل من مصر والشعب الفلسطيني، وخصوصاً في قطاع غزة، ومراكمة البناء على ما تم في المرحلة الماضية.