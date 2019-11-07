Widgets Magazine
تسجيل
10:27 07 نوفمبر/ تشرين الثاني 2019
مباشر
    بحث

    "لن تطال الوزارات السيادية".... توقعات بتعديل على حكومة الأردن

    © REUTERS / MUHAMMAD HAMED
    العالم العربي
    انسخ الرابط
    0 01
    تابعنا عبر

    توقعت مصادر حكومية إجراء تعديل وزاري اليوم في حكومة عمر الرزاز، ليكون التعديل الرابع لها.

    وقالت مصادر مقربة من رئيس الوزراء عمر الرزاز، إنه يتوقع أن يجري التعديل الرابع على حكومة الرزاز اليوم، بعد انتهائه من إعداد قائمة الداخلين والخارجين إلى حكومته، في مسعى لإنجاز التعديل قبيل انعقاد الدورة الرابعة والأخيرة من عمر مجلس الأمة، والتي تعقد الأحد المقبل.

    علم الأردن
    © Sputnik . Mohammad Hannon
    الأردن: حكومة جديدة لصدمة إيجابية في الشارع الشعبي

    وبحسب المعلومات المتاحة، أن الرزاز يفصل الوزارات المدمجة: الزراعة عن البيئة، والتربية والتعليم عن التعليم العالي، والثقافة عن الشباب، بحسب صحيفة "الغد" الأردنية.

    وتشير التوقعات إلى أن يطال التعديل بين 8 إلى 9 حقائب وزارية، بينما يتوقع دخول بين 11 إلى 12 وزيرا غالبيتهم سبق وأن دخلوا الوزارة بعد فك دمج الوزارات.

    وأفادت المصادر إلى أنه من المتوقع خروج وزراء اقتصاديين وخدماتيين، فضلا عن توقعات بدخول شخصيتين ممن لم يتولوا الوزارة سابقا لحقيبتين خدميتين.

    وقالت المصادر إن الرزاز "أجرى إجراءات التعديل الوزاري وسط سرية وتكتم شديدين، فيما شهد مشهد التعديل مزيدا من الضبابية، بعد أن سيطر على المشهد عدد كبير من القوائم المرشحة عبر المواقع الإخبارية ووسائل التواصل الاجتماعي، بينما يتوقع بأن يحسم التعديل ظهر اليوم".

    وأكدت المصادر أنه من المتوقع أن يؤدي الوزراء الجدد اليمين الدستورية أمام الملك عبد الله الثاني بعد ظهر اليوم الخميس.

    ولفتت المصادر إلى أن الرزاز التقى عدة شخصيات بعيدا عن الأضواء، الفترة الماضية، للاستطلاع وتشكيل تصور أكثر وضوحا.

    وأكدت المصادر  أن الوزارات السيادية لن يطالها التغيير والتبديل.

    وكان أول تعديل أجراه الرزاز على حكومته في 11 أكتوبر/ تشرين الأول العام الماضي، بعد أقل من 4 أشهر على تشكيلها، وغادر في هذا التعديل 10 وزراء ودخل 7 جدد، ودمجت 6 وزارات، وتم استحداث وزارة جديدة للتطوير الإداري والمؤسسي، وإلغاء وزارة تطوير القطاع العام.

    وأجري التعديل الثاني بعد حادثة البحر الميت التي قتل فيها نحو 21 شخصا معظمهم طلاب، والتي قدم على أثرها وزراء التربية والتعليم والسياحة والآثار استقالتهم من الحكومة.

    وجاء التعديل الثالت بداية العام الجاري، بعد نحو 7 شهور من تشكيله للحكومة.

    انظر أيضا:

    الأردن: حكومة جديدة لصدمة إيجابية في الشارع الشعبي
    حكومة الأردن تقدم استقالتها
    محلل سياسي أردني: التعديلات المستمرة في الحكومة شكلية وتشير إلى خلل واضح
    بعد عام من كارثة البحر الميت... الحكومة الأردنية تكشف عن إجراءات جديدة
    الحكومة الأردنية تحسم الجدل حول بيع المطار الرئيسي في المملكة
    وزراء الحكومة الأردنية يقدمون استقالاتهم.. وتعديل وزاري خلال أيام
    الكلمات الدلالية:
    استقالة الحكومة, مجلس النواب الأردني يمنح الثقة للحكومة الأردنية, أزمةب ين الحكومة الأردنية والبرلمان, الحكومة الأردنية, الحكومة الأردنية
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Facebookالتعليق بواسطة Sputnik
    الأخبار
    كل الأخبار
    كل الأخبار
    مولتيميديا
    مظاهرات مناهضة للحكومة للبنانية في بيروت، لبنان 27 أكتوبر 2019
    "الزومبي" في كل مكان وسعوديات يشاركن في "سباق الألوان"... إليكم صور الأسبوع من "سبوتنيك"
    الولايات المتحدة تخرج من اتفاق باريس للمناخ
    واشنطن تنسحب رسميا من اتفاقية باريس للمناخ
    من يحكم الجزائر
    تسجيل
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    Votre message a été envoyé!
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك
    تنبيهات موقع "سبوتنيك"

    تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك

    الاشتراكعدم الاشتراك