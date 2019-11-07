استدعاء فؤاد السنيورة للإفادة في قضية فساد وهو يرفض

طلب النائب العام المالي القاضي علي إبراهيم الاستماع إلى إفادة الرئيس الأسبق للحكومة اللبنانية فؤاد السنيورة، حول موضوع صرف مبلغ 11 مليار دولار أمريكي عندما كان رئيساً للحكومة بين عامي 2006 و2008.

وأعلن السنيورة رفضه الحضور إلى مكتب النائب العام المالي القاضي علي إبراهيم، قائلاً لـ"الشرق الأوسط" إنه: "لن يحضر إلى مكتب إبراهيم، لأن هذا الموضوع هو إعادة جدولة للمبلغ المطلوب وليس لدي شيء أضيفه، لو عاد بي الزمن لفعلت الشيء نفسه".

وكان النائب حسن فضل الله عضو كتلة "الوفاء للمقاومة"، قد قدم وثائق ومستندات تؤكد تسلم الرئيس فؤاد السنيورة مساعدات بعد حرب 2006 وصلت إلى أكثر من ملياري دولار من المملكة العربية السعودية والكويت والإمارات ودول أخرى، حيث تم وضعها آنذاك في حساب هيئة الإغاثة العليا وليس في حساب موازنة الدولة.

وفي المستندات التي قدمها فضل الله للنائب العام المالي القاضي الرئيس علي إبراهيم، توجد فواتير ومصاريف موقعة لم تصرف لصالح الدولة اللبنانية.

ونفذ، اليوم، عدد من المحتجين اعتصاما أمام منزل رئيس الحكومة السابق ​فؤاد السنيورة​ في شارع بلس مطالبينه بإدلاء إفادته.