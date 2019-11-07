الملك سلمان يستقبل رئيس وكالة المخابرات المركزية في الرياض

استقبل الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، مديرة وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية، جينا هاسبل.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس" أنه تم خلال الاستقبال، اليوم الخميس، بحث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام.

وأضافت أنه حضر الاستقبال، وزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور مساعد بن محمد العيبان، ورئيس الاستخبارات العامة خالد بن علي الحميدان، وسفير الولايات المتحدة الأمريكية لدى المملكة جون أبي زيد.

ولم تذكر الوكالة المزيد من التفاصيل حول الاجتماع الذي حضره أيضا الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله وزير الخارجية، والأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف بن عبد العزيز وزير الداخلية.

يشار إلى أن وزارة العدل الأمريكية اتهمت اثنين من موظفي "تويتر" السابقين بالتجسس لصالح المملكة العربية السعودية.