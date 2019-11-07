ضجة في السعودية بسبب ما حدث بين لاعب شهير وموظفة في مطار الملك

اشتعلت وسائل الإعلام السعودية وضجت مواقع التواصل، بصورة كبيرة، بسبب ما فعله لاعب "النصر"، المغربي، عبد الرازق حمد الله، مع موظفة في مطار الملك خالد الدولي بالعاصمة الرياض.

ونشرت صحيفة "الرياضة" السعودية، تقريرا، قالت فيه إن السلطات السعودية، أصدرت قرارا بمنع اللاعب المغربي الشهير من السفر ومغادرة الأراضي السعودية، بعدما اعتدى بالضرب على موظفة في مطار الملك خالد الدولي.

وأفاد التقرير أن حمد الله دخل في مناقشة قوية مع الموظفة التي تحمل رتبة "رقيب"، وذلك بعد أن قامت الأخيرة بإجبار زوجة اللاعب على المرور عبر الجهاز الإشعاعي وهي حامل.

وأوضح التقرير أن حمد الله اشتبك لفظيا، مع الموظفة السعودية، التي حررت ضده بلاغا، وحولت القضية إلى النيابة السعودية.

وقالت الموظفة السعودية في بلاغها إن اللاعب المغربي، وجه بحقها ألفاظا نابية، كما حاول اقتحام المنطقة المخصصة لتفتيش السيدات.

ونفى اللاعب في التحقيقات الرسمية، ذلك الأمر تماما، وقال إنه لم يعتدي عليها بالضرب أو بأي ألفاظ.

وبسرعة كبيرة انتشر هاشتاغ "حمد الله يتهجم على رجال الأمن" قائمة الأكثر تداولا في السعودية، بعدما نشر عليه أكثر من 33 ألف تغريدة في ساعات قليلة، وانتشر هاشتاغ "حمد الله يسيء لبنت الوطن" والذي شن عليه عدد من مستخدمي مواقع التواصل هجوما على اللاعب المغربي.

نقطة مهمة لكل من يقومون بإرسال أخبار حمد الله الأخيرة لي:



تعليقاتي على عبد الرزاق السابقة كانت تخص المنتخب وموقفًا سيئًا من طرفه، والأمر انتهى حينئذ. أما الآن وكمغربي أتمنى له النجاح بعيدًا عن المنتخب وأتمنى أن يخرج من مشكلته هذه بلا عواقب. pic.twitter.com/GVhNoaySVA — Taha Imani (@Tahamurcielago) November 7, 2019

​ونقلت صحيفة "الرياضية" عن مصادر في نادي النصر، أن هناك محاولات حاليا من إدارة النادي السعودي لحل تلك الأزمة في قسم شرطة مطار الملك خالد.

​وقالت المصادر إنه يتم حاليا مراجعة كاميرات المنطقة ذاتها، ورفع تقرير متكامل بعد أخذ اقوال الطرفين.

مهاجم نادي النصر اللاعب / عبدالرزاق حمد الله ممنوع من السفر؛ لتلفظه على موظفة أمن بمطار الملك خالد، والموظفة برتبة "نقيب" ترفض التنازل .. وأجزم بأن الشيخ/سعود آل سويلم @SSuwailm سيتدخل لحلحلة الوضع وإنهاءه لمصلحة جميع الأطراف ،،

⁧#حمدالله_يتهجم_على_رجال_الأمن pic.twitter.com/KJFSDPnWSQ — حساب بديل MOHAYD..رياضي محايد (@riyadimohayd2) November 7, 2019

​وأشارت المصادر إلى أن شخصيات في إدارة النصر تجري اتصالات مكثفة مع أسرة الموظفة الأمنية، رغبة في إقناعها بالتنازل عن القضية.

وأفادت قناة الإخبارية السعودية النيابة قررت الإفراج عن حمد الله بكفالة، مشيرة إلى أنه ممنوع من السفر لحين استكمال التحقيقات.