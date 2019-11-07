ضجة في السعودية بسبب ما حدث بين لاعب شهير وموظفة في مطار الملك

ونشرت صحيفة "الرياضة" السعودية، تقريرا، قالت فيه إن السلطات السعودية، أصدرت قرارا بمنع اللاعب المغربي الشهير من السفر ومغادرة الأراضي السعودية، بعدما اعتدى بالضرب على موظفة في مطار الملك خالد الدولي.
وأوضح التقرير أن حمد الله اشتبك لفظيا، مع الموظفة السعودية، التي حررت ضده بلاغا، وحولت القضية إلى النيابة السعودية.
وقالت الموظفة السعودية في بلاغها إن اللاعب المغربي، وجه بحقها ألفاظا نابية، كما حاول اقتحام المنطقة المخصصة لتفتيش السيدات.
ونفى اللاعب في التحقيقات الرسمية، ذلك الأمر تماما، وقال إنه لم يعتدي عليها بالضرب أو بأي ألفاظ.
وبسرعة كبيرة انتشر هاشتاغ "حمد الله يتهجم على رجال الأمن" قائمة الأكثر تداولا في السعودية، بعدما نشر عليه أكثر من 33 ألف تغريدة في ساعات قليلة، وانتشر هاشتاغ "حمد الله يسيء لبنت الوطن" والذي شن عليه عدد من مستخدمي مواقع التواصل هجوما على اللاعب المغربي.
نقطة مهمة لكل من يقومون بإرسال أخبار حمد الله الأخيرة لي:— Taha Imani (@Tahamurcielago) November 7, 2019
تعليقاتي على عبد الرزاق السابقة كانت تخص المنتخب وموقفًا سيئًا من طرفه، والأمر انتهى حينئذ. أما الآن وكمغربي أتمنى له النجاح بعيدًا عن المنتخب وأتمنى أن يخرج من مشكلته هذه بلا عواقب. pic.twitter.com/GVhNoaySVA
ونقلت صحيفة "الرياضية" عن مصادر في نادي النصر، أن هناك محاولات حاليا من إدارة النادي السعودي لحل تلك الأزمة في قسم شرطة مطار الملك خالد.
#حمدالله_يسيء_لبنت_الوطن— أبوعبدالإله العالمي (@moh66777) November 7, 2019
حمد الله مجرم pic.twitter.com/USug5XVqNT
وقالت المصادر إنه يتم حاليا مراجعة كاميرات المنطقة ذاتها، ورفع تقرير متكامل بعد أخذ اقوال الطرفين.
مهاجم نادي النصر اللاعب / عبدالرزاق حمد الله ممنوع من السفر؛ لتلفظه على موظفة أمن بمطار الملك خالد، والموظفة برتبة "نقيب" ترفض التنازل .. وأجزم بأن الشيخ/سعود آل سويلم @SSuwailm سيتدخل لحلحلة الوضع وإنهاءه لمصلحة جميع الأطراف ،،— حساب بديل MOHAYD..رياضي محايد (@riyadimohayd2) November 7, 2019
#حمدالله_يتهجم_على_رجال_الأمن pic.twitter.com/KJFSDPnWSQ
وأشارت المصادر إلى أن شخصيات في إدارة النصر تجري اتصالات مكثفة مع أسرة الموظفة الأمنية، رغبة في إقناعها بالتنازل عن القضية.
وأفادت قناة الإخبارية السعودية النيابة قررت الإفراج عن حمد الله بكفالة، مشيرة إلى أنه ممنوع من السفر لحين استكمال التحقيقات.
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