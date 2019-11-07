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    سوريا - حقل نفط مشتعل جراء الإرهاب - النفط السوري

    انفجار عنيف في مصفاة بانياس النفطية بريف طرطوس على الساحل السوري

    © Sputnik . bassem haddad
    العالم العربي
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    وقع انفجار عنيف داخل مصفاة بانياس النفطية بريف طرطوس على الساحل السوري مساء اليوم الخميس.

    ونقل مراسل "سبوتنيك" في طرطوس عن مصدر في مصفاة بانياس، أن "الانفجار يعود سببه لخطأ فني حصل إثناء قيام ورش الاصلاح بعملية صيانة لأحد الخزانات الرئيسية يحوي مشتقات نفطية، ما أسفر عن حدث انفجار ضمن المصفاة".

    وقال المصدر: "نجم عن الانفجار استشهاد فني لحام وإصابة 3 أخرين بجروح متفاوتة إلى جانب أضرار مادية كبيرة في مكان الانفجار".

    وفي السياق، نفى مصدر أمني في مدينة طرطوس في تصريح خاص لـ "سبوتنيك"، أن "يكون الانفجار بسبب عمل تخريبي، مؤكدا أن الانفجار يعود لخطأ فني من قبل ورش الصيانة داخل المصفاةط.

    وتعد "شركة مصفاة بانياس" إحدى الشركات الحكومية السورية التابعة لوزارة النفط والثروة المعدنية، وتم إنشاؤها بموجب عقد تم إبرامه في عام 1974 مع شركة "إندستريال أكسبورت إمبورت" الرومانية بهدف تكرير النفط الخام وإنتاج المشتقات النفطية بطاقة تكريرية سنوية مقدارها 6 مليون طن متري.

    وتقع مدينة بانياس على السواحل السورية إلى الشمال بنحو 100 كم من مدينة طرطوس.

    وبدأ العمل في إقامة مصفاة بانياس في سبتمبر/أيلول عام 1975، قبل أن تبدأ أولى تجارب التشغيل الجزئية بعد 4 سنوات من ذلك التاريخ.

    وصممت المصفاة لمعالجة مزيج من النفط الخفيف والنفط السوري الثقيل، وقد تجاوزت منذ عام 1988 طاقتها التصميمية التكريرية لتصل إلى 118%.

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    أخبار العالم العربي, نفط, مصفاة بانياس, طرطوس, انفجار, سوريا
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