الأحزاب الكردية تؤيد مطالب المتظاهرين باستثناء تعديل الدستور

أعلنت الأحزاب الكردية في العراق تأييدها لمطالب المتظاهرين، باستثناء المطلب الخاص بتعديل الدستور، وذلك خشية أن تشمل أي تعديلات الوضع الحالي في إقليم كردستان.

وذكرت قناة "السومرية نيوز" أن الأحزاب الكردية قالت إنها تؤيد جميع مطالب المتظاهرين، باستثناء ما يمس الأسس الفدرالية في العراق، ومكتسبات الأكراد في الدستور العراقي.

وأوضحت القناة أن الأحزاب الكردية تشكو من عدم التطبيق الكامل للدستور، ولا سيما المواد الخاصة بالوضع في الإقليم، وهو الأمر الذي أدى في نظرهم إلى تدهور الأوضاع بالبلاد.

ومنذ مطلع أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، تشهد العاصمة العراقية بغداد وعدد من المحافظات، احتجاجات حاشدة تطالب بما يصفه المتظاهرون بـ"الحقوق المشروعة"، وتخللت تلك الأحداث أعمال عنف أسفرت عن مقتل أكثر من 260 شخصا وإصابة نحو 12 ألف آخرين بين المتظاهرين والقوات الأمنية. يأتي ذلك في وقت أقدم فيه عشرات من المحتجين على إغلاق طرق عامة وبعض الجسور ودعوا إلى العصيان المدني.

ولا تزال خدمة الإنترنت مقطوعة بشكل تام في بغداد ومعظم المحافظات، منذ ليل الاثنين/ الثلاثاء، وسط مخاوف بين المحتجين من محاولة عزلهم مجددا لضرب التظاهرات على غرار الموجة الأولى التي شهدت عنفا غير مسبوق.