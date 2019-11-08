منسق مجموعة المراقبة بالأمم المتحدة: أكثر من 10 آلاف إرهابي يتواجدون في إدلب السورية

أعلن منسق الدعم التحليلي ومراقبة العقوبات على تنظيم "داعش" الإرهابي، إدموند فيتُون براون، أن منطقة إدلب تضم أكثر بكثير من 10 آلاف إرهابي من مجموعات مختلفة.

جنوة - سبوتنيك. ووفقا لبراون فإن فريق المراقبة التابع للأمم المتحدة يعتقد أن منطقة إدلب تضم "أكثر بكثير من 10 آلاف من المقاتلين".

وقال فيتون براون لوكالة "سبوتنيك": "لقد قلنا أن "حراس الدين" [التابعة للقاعدة] تضم نحو 2000 مقاتل. لا أدري بشان أعداد تنظيم "داعش" الإرهابي في هذه المنطقة، لكني أعتقد أن استعداداتهم في هذه المنطقة كثيرة بسبب المنشآت والمنازل الآمنة لقادتهم، لذلك لن أخمن أعداد داعش في إدلب".

وأضاف فيتُون براون: "لقد ظهر في العراق وسوريا أكبر عدد من المقاتلين الإرهابيين الأجانب، اكثر مما عرفناه سابقا، حيث تجاوزت الأرقام 40 ألف مسلح. ونحن نحاول تحديد العدد، استنادًا إلى معلومات الدول الأعضاء، مع الأخذ في الاعتبار عدد المقاتلين الذين تم القضاء عليهم... نحن متأكدون من أن عدد الناجين يتجاوز النصف [من 40 ألفا تقريبا]، أي نحن نتحدث عن أكثر من 20 ألفا، ووفقا لبعض التقديرات فان العدد هذا يتجاوز 25 ألفا".