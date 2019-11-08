منسق مجموعة المراقبة بالأمم المتحدة: أكثر من 10 آلاف إرهابي يتواجدون في إدلب السورية

جنوة - سبوتنيك. ووفقا لبراون فإن فريق المراقبة التابع للأمم المتحدة يعتقد أن منطقة إدلب تضم "أكثر بكثير من 10 آلاف من المقاتلين".
وأضاف فيتُون براون: "لقد ظهر في العراق وسوريا أكبر عدد من المقاتلين الإرهابيين الأجانب، اكثر مما عرفناه سابقا، حيث تجاوزت الأرقام 40 ألف مسلح. ونحن نحاول تحديد العدد، استنادًا إلى معلومات الدول الأعضاء، مع الأخذ في الاعتبار عدد المقاتلين الذين تم القضاء عليهم... نحن متأكدون من أن عدد الناجين يتجاوز النصف [من 40 ألفا تقريبا]، أي نحن نتحدث عن أكثر من 20 ألفا، ووفقا لبعض التقديرات فان العدد هذا يتجاوز 25 ألفا".
كل التعليقات
إظهار التعليقات الجديدة (0)