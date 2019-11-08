مقتل 4 وإصابة 160 متظاهرا في البصرة جنوبي العراق

أفادت مراسلة "سبوتنيك" في العراق، نقلا عن مصدر طبي، اليوم الخميس، بمقتل وإصابة 164 متظاهرا، في محافظة البصرة، أقصى جنوب البلاد.

سبوتنيك. وبحسب المصدر ـ الذي لم يرغب في الكشف عن اسمه ـ أن 4 متظاهرين قتلوا، فيما أصيب 160 آخرين بجروح، في إطلاق نار حي، في محافظة البصرة الغنية بالنفط، جنوب العاصمة بغداد.

واندلعت الاحتجاجات في العراق بسبب نقص الوظائف والخدمات في بغداد في الأول من أكتوبر/تشرين الأول الماضي، وسرعان ما امتدت إلى المحافظات الجنوبية.

وبدأت قوات الأمن في إطلاق الرصاص الحي لتفريق الاحتجاجات بمجرد اندلاعها تقريبا، وقتلت أكثر من 260 شخصا وفقا لأرقام الشرطة والمسعفين.

والآن يطالب المحتجون، ومعظمهم من الشباب العاطلين عن العمل، بإصلاحات في النظام السياسي والنخبة الحاكمة التي تهيمن على مؤسسات الدولة منذ الإطاحة بصدام حسين عام 2003.