"هيئة التفاوض": لا يمكن التوصل إلى أي حل في سوريا دون القضاء على كافة أشكال الإرهاب

أعلن رئيس "هيئة التفاوض" السورية، نصر الحرير، أنه تم تثبيت الإرهاب في المبادئ الـ 12، مؤكدا على أنه لا يمكن التوصل إلى أي حل في سوريا دون القضاء على كافة أشكاله.

جنيف - سبوتنيك. وقال الحريري خلال مؤتمر صحفي، اليوم الإثنين "الإرهاب ثبتناه في المبادئ الـ 12 وتبنيناه، ولا نعتقد أنه ممكن الوصول إلى حل في سوريا دون القضاء على كافة أشكاله".

وأضاف الحريري " لدينا سلة جاهزة من أجل مناقشة محاربة الإرهاب في سوريا وأدعو الأمم المتحدة إلى فتح هذه السلة ولنترك اللجنة الدستورية لمناقشة حياة السوريين".

وفي وقت سابق من اليوم، قال رئيس وفد الحكومة السورية في اللجنة الدستورية، أحمد الكزبري، بأن الوفد قدم ورقة بخصوص مكافحة الإرهاب، ويمكن الارتقاء لصياغتها كمادة في الدستور، مشيراً إلى أن الحكومة

السورية لا تمانع وضع دستور جديد يتماشى مع ثوابت الوطن.

يذكر أن اللجنة الدستورية السورية، المكونة من 150 عضوا،ً مقسمة بالتساوي على ثلاث مجموعات من 50 عضوا لكل من الحكومة والمعارضة وممثلي المجتمع المدني، بدأت اجتماعاتها في 30 تشرين الأول/أكتوبر في مقر الأمم المتحدة بجنيف.

وتعتمد هذه اللجنة المسودات الدستورية التي ستعدها لجنة مصغرة مؤلفة من 45 عضوا (15 عضوا من كل مجموعة) بالتصويت عليها وإقرارها بأغلبية الأصوات.